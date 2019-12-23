Hoş geldin 2020

F.Bahçe iç saha oyunlarında, oyun genetiği olarak ön alan baskısı, yüksek enerjisiyle rakibini köşeye sıkıştıran görüntüsüyle, skoru alan sezon başından beri başarılı oyununu; bu derbide Beşiktaş'a karşı da sergiledi.

İlk 30 dakikada kurduğu doğru baskıyla, iki gol de bularak oyun inisiyatifini eline almasın bildi.

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Özellikle Emre'yle oynadığı daha çok topa sahip olup, saha içinde zaman zaman aktif dinlenmeyi yapan görüntüsünden çıkıp, oyuncu tercihleriyle beraber oyun tercihinin de değişmesiyle direkt kaleye giden, ikinci topları kazanan, oyuna hız veren, coşkulu, tutkulu oyununu hemen hemen maçın geneline yaymayı başardı. Abdullah Avcı 'nın ise oyuncu seçimleriyle topa sahip olan değil, direkt F.Bahçe kalesine giden oyunu tercih etmesi en büyük yanlışıydı.Eğer maça üç tane açık alana hücum eden karakterdeki oyuncu tipleri olan Jeremain Lens , Diaby ve Burak'la başlıyorsanız, bu topu onlara geçirecek Ljajic gibi oyuncuyu kenarda oturtmak, hem takımın hem de bu oyuncuların performansını da düşürdü.Ve de Ersun Yanal 'ın tuzağına Abdullah Avcı yanlış tercihleri nedeniyle düştü.

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Fenerbahçe 'nin, Beşiktaş'ta savunma zaafiyeti olan sol bölgedeki Roco ve Rebocho üzerinden oynaması ve buna da Abdullah Avcı'nın önlem almaması maçı kaybettirdi.Özellikle maçın ilk yarısı ve genelinde yüksek tempoyu, iki takımın da oyuncu özelliklerinden dolayı tercih etmesinden, isabetli pas oranını, topa sahip olarak oynama oranlarını da çok aşağıya çekti.Bu oyunu kendi lehine çeviren F.Bahçe, neredeyse bölüm bölüm, "Taktik maktik yok. Bam bam bam" şeklinde direkt, hızlı, öne doğru, coşkulu oyunuyla iştah ve arzusuyla maçı kazanmayı hak etti.

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