Sezonu kurtaran

Beşiktaş son 4 resmi maçın 2'sini ligde olmak üzere mağlubiyetle kapattı.

Özellikle devre arasına girilirken G.Birliği karşısında 3 puan çok önemliydi. Hakem Fırat Aydınus, Nadir Çiftçi'ye ilk sarı kart gösterdiği pozisyonda verdiği yanlış kararın devamında oyuncunun karşı çıktığı söylemin ardından bu kez haklı olarak 2. sarıdan kırmızı kartı çıkardı.

Yalnız bu kırmızı kartın öncesindeki haksız yere gösterdiği sarı kart yüzünden hem Beşiktaş'ın hem seyircinin enerjisi düştü.

İlk yarı 9 kişi kalmış rakibine karşı Beşiktaş'ın isabetli şutu yoktu.

Beşiktaş 2. yarı maçın içine girerek haklı bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın ligin ilk devredeki performansını değerlendirirsek;

1-Quaresma'nın gitmesinden sonra çizgilerde oynayan 4 oyuncu Lens, Boyd, N'Koudou ve Diaby'nin yerleşik savunmalara karşı set hücumu yapacak özellikleri yok.

Bu sıkıntı net görüldü. 2-Yeni transferleden Ruiz ağır ve sakatlık geçirdiğinden istenilen performansın uzağında kaldı. 3-Rebocho'nun performansı yetersiz savunması zayıf. Douglas geldiğinden beri takıma uyum sağlayamadı. Uzun süre sakatlık yaşadı. Diaby ve Boyd'un da oyun bilgisi ve tekniği zayıf. Set hücumunda etkili değiller açık alanda hızlı oyuncular.

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4-Karius geldiğinden beri Beşiktaş'a maç kazandıracak bir kaleci görüntüsü vermiş değil. Büyük takımlar kötü oynadığı zaman kaleci performansıyla maç kazanmasını bilmeli. Şu ana kadar bu çok çok az sayıda gerçekleşti. 5-Elneny çok iyi uyum sağladı. Atiba ile iyi ikili oldu.N'Koudou da zaman zaman diğer yeni transferler gibi iyi performans verdi. 6-Ljajic de bonservisiyle transfer edildi. Onun performansı da o mevkide daha önce oynayan Sosa ve Talisca'nın çok çok gerisinde.Beşiktaş'ın en iyisi 36 yaşındaki Atiba. Bu da siyah-beyazlılar adına birçok şeyi anlatıyor. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile ilk devredeki maçlarda bir oyun hafızası yoktu.Bununla ilgili devre arasını çok iyi geçirmeli. 30 puanla ilk yarıyı bitiren Beşiktaş'ı, zor geçecek ikinci yarıda böyle günü kurtaran oyunlar değil 'sezonu kurtaran' oyunlar hedefe götürücektir. Bu farkı yaratacak olan da Abdullah Avcı'dır.