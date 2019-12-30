Yerlerinize geçiniz

F.Bahçe'nin geçen hafta kazandığı Beşiktaş derbisinden sonra, bu haftada tüm şampiyonluk adaylarının maçlarını kazanması itibariyle Rize deplasmanı daha da önem kazandı.

Rize topu F.Bahçe'ye bırakarak böyle bir anlayışla maça başladı.

Sarı-lacivertliler, Tolga'nın hücumda sol çizgide dar alan beceri eksikliği, Kruse'nin hareketsizliği ve hücum organizasyonlarına katkısının çok olmadığından, özellikle rakip ceza sahası içinde problemi çözmekte zorlanan bir görüntü verdi.

F.Bahçe'nin iç saha oyunlarında oyunu domine eden bir görüntüsü var. Dış sahada da bu görüntüyü verememesinin en temel nedenlerinden biri; bu oyunlardaki oyuncu tercihlerinden kaynaklanıyor.

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Hücumda sol çizgide Rodrigues'le, sağda Ferdi, Vedat'ın arkasında farklı bir üçlüyle, bu üçlünün aldığı doğru pozisyonla, hücumda daha üretken, top ayağındayken daha saldırgan, rakibi tehdit eden oyuna da hücumda renk ve farklılık getiren bu oyuncularla oynamak gerekir.

Sağ çizgide Deniz'le, formsuz Kruse'yle santrfor, sol çizgide Tolga'yla oynarsanız, o zaman bu üretkenlik probleminiz net bir şekilde ortaya çıkmış olur.

Futbolda yaptığınız seçimler sonucu sahaya bir oyun çıkar.

Özellikle bu oyunda, oyuncu profilleri üzerinden oyun planı kurgularsınız.

F.Bahçe'nin deplasmandaki, sezonun ilk yarısında görülen en net sıkıntısı bundan kaynaklanıyor.

İç saha oyunuyla tabi ki deplasman oyunu farklıdır.

F.Bahçe'nin bu anlamda iki yüzü var; iç sahada güçlü, dominant bir oyun oynayan bir takım, deplasmandaysa oyun içinde çok gel-git yaşayan, hücumda problemi çok fazla çözemeyen oyun görüntüsü var. Bunu da tabi ki çözecek olan Ersun Yanal.

Jailson attığı golde, Rizespor kalesine güdümlü füze yolladı.

F.Bahçe son 2 haftada aldığı 6 puanla seri yakaladı. Ve bu son iki haftada oyun anlamında gösterdiği performansı devam ettirirse, devre arası tatilinden sonra ikinci yarıda bu galibiyet serisinin devamı da gelecek gibi görünüyor.

F.Bahçe taraftarı ve futbolcuları kalkış için "Yerlerinize geçiniz".