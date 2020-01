Zorlama

Fenerbahçe ilk yarıdaki deplasman sıkıntısını ikinci nasıl aşacağı soru işaretiydi.

Ersun Yanal'ın özellikle orta saha ve hücum tercihlerinde Emre'yi oynatma pahasına 4 tane ön libero oyuncu profiliyle başlaması ister istemez hücumda üretkenliği etkiledi.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyun kurgusunda sağ tarafta İsla ve Ozan ile sol kenarda Dirar ve Tolga birbirini tamamlayan isimler değildi.

Böylece kenar aksiyonları minimuma indi.

Gol atmasına rağmen formsuz Max Kruse'nin hücumda fazla etkili olamaması, rakip yarı alanda pozisyon üretmekte sıkıntı yarattı.

Kanatlarda Rodrigues ile Ferdi, forvet arkasında ise Deniz Türüç'ün başlaması gerekirdi. Bunun yanında orta alanda Emre yerine Ozan- Gustavo ikilisiyle çıkılsaydı yarı alanda problemler çözülürdü.

Ersun Yanal bu kurguda devam etmek istiyorsa her maç Max Kruse ile Vedat Muriç'in ayağına bakmak zorunda kalacak.

Rakip yarı sahaya akın etmeden, bire birde adam eksiltmeden rakibin dengesini bozamazsın.

Fenerbahçe; top ayağındayken saldırgan, dikine giden, rakibi tehdit eden oyuncu tercihleriyle ve doğru planlarla saha içinde yer almalı.

* * *

Hücumda eşit yük dağılımı olmadığından bütün yük Vedat Muriç'in omuzunda kalıyor.

Fenerbahçe'nin yediği golde ise iptal doğru karardı. Ozan'a yapılan faul vardı.

Fenerbahçe'nin kötü oynadığı bir maçta galip gelmesini bilmesi de çok önemliydi.

Yalnız Emre Belözoğlu gibi iyi bir futbolcunun, iyi bir karakterin ve rol model bir oyuncunun, her maçta 90 dakika sahada kalmayı zorlamaması gerekir. Bu sezon zaman zaman katkıları olduğunu inkar edemeyiz.

Ancak deplasman oyunlarında 40 yaşına gelmiş Emre'nin de bu olgunlukla hareket edip kenarda beklemesi gerekir.

Ersun Yanal'ın da Emre'yi böyle önemli deplasmanlarda çok fazla sahada tutmaması lazım.

Yanal'ın, kaptanı oynatmaya zorladığında bütün takımın dengesinin ve oyun kurgusunun bozulduğunu çok iyi bilmesi gerek.