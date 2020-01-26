Hızlı ve saldırgan

Fenerbahçe, iç sahadaki güçlü oyununu Başakşehir'e karşı da çok rahat bir şekilde kabul ettirdi.

Ön alan baskısını iyi yapan, rakibini geriye iten, agresif; bu baskıyı da birbirlerini kontrol ederek saha içindeki yerleşimleri de doğru paylaşarak başarılı bir şekilde uyguladı. Özellikle rakibini fiziksel olarak ezdi.

Buradaki en önemli parametre, tekrarlı sprint kalitesi çok yüksek bir takım Fenerbahçe.

Özellikle oyunu domine ettiği ilk yarıda, final paslarını ve son vuruşları olumlu bir şekilde sonuçlandırsaydı; ilk yarıda farklı bir sonuçla içeri girerdi.

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Fenerbahçe saha içi organizasyonunda, hücumda ve savunmada birlikte hareket ederek çok doğru bir şekilde sahaya yerleşti. Bu da rakibine göre oyun kalitesini çok net ortaya koydu. Kruse , geldiğinden beri en iyi oyununu oynadı, çok iştahlıydı. Öne doğru hızlı hareket etti. Hem topla yaptığı driplingle hem de dikine attığı paslarla takımını öne taşıyan; hem de hücum çeşitliliği sağlayan en temel oyuncuydu.Maçın genelindeki en temel fark, topu koşturan Fenerbahçe; topun ve rakibin peşinden koşan ise Başakşehir'di.

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