Galatasaray, Kayserispor gibi ligin son sırasındaki zayıf ve devre arası yapılan çok transferle beraber uyum sorunu yaşayan bir takıma karşı çok erken oyunu domine ederek 2-0 öne geçti.

Özellikle Saracchi'nin sakat olmasından dolayı dünkü maçta sol kenar oyunlarında ciddi verimsizlik gözlendi.

Bu verimsizliği sarı-kırmızılılar, sağ kanatta Mariano ve Feghouli ile kapatmak istedi.

Oyun içinde çok basit pas hataları ve top kayıplarının yapılması hem de rakip baskı yapmadan bunun yaşanması büyük sorun.

Hataların nedeninin çoğu; atak başlangıçları ve final paslarında futbolcuların arkadaşlarını bulamamasından kaynaklandı.

Kayseri karşısında saha içinde rakibe baskı ve pres anlayışında sıkıntılar oldu. Bunun en temel nedeni orta sahada oynayan Belhanda, Seri ve Emre Akbaba üçlüsü birbirini tamamlayan oyuncu profilinde olmamasından kaynaklandı.

İkinci yarı rakibe verilen pozisyonlar ve yenilen golde en büyük sıkıntı, bu üçlünün top rakipteyken reaksiyon veren, baskı yapan, rakibi hataya zorlayan oyuncular olmamasından dolayıydı.

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Fatih Terim'in ilk 11 tercihinde kupadaki Rize ve ligdeki Konya maçlarında formda olan Ahmet Çalık, Marcao ile birlikte oynamalıydı.

Donk ise Belhanda'nın yerine oynamalı, direnç getirme ve savunmaya katkı sağlaması için orta sahada olmalıydı.

Tabii futbolda bir şeyleri tercih ediyorsanız, bazı şeylerden vazgeçiyorsunuz. İkinci yarı gol yemeden önce de Belhanda-Taylan hamlesi de olabilirdi.

Çünkü Emre Akbaba'nın son maçlardaki verimliliğin azalmasının en büyük nedeni bu orta saha kurgusunun azalmasından dolayıydı.

Lemina'nın ne kadar önemli bir oyuncu olduğu bu maçta ortaya çıktı. Galatasaray'da herkesin yeri dolar ama şu anki kadro yapısında Lemina'nın yerinin dolması mümkün görünmüyor.

Geçtiğimiz sezonların Fernando'su gibi Lemina, Galatasaray'ın hem savunma hem de hücum bölgesi için takımın 'sigortası'.