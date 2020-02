11 MADDE

Galatasaray sezonun ikinci yarısında oyun organizasyonu, fizik kalitesi ve mental anlamda başka bir hava yakaladı. Saha içinde mücadele eden görüntüsüyle sarı-kırmızılılar başarı grafiğini her maç daha iyi noktaya taşıyor.

Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

1 - Galatasaray orta saha bağlantısını doğru oyuncu denklemleriyle oturttu. Böylece savunma ve hücum bağlantısı; daha organize olan dengeli takım görüntüsünü ortaya çıktı. Bu, oyun istikrarını ve galibiyet serilerini getirdi.

2 - Orta saha, oyunu hızlandırdıkça hücum hareketliliği daha fazla arttı ve orta saha oyuncuları hücuma topu taşırken pas opsiyonlarının da sayısı çoğaldı.

3 - Adem Büyük, ligin ilk devresine göre her maç üstüne koyarak Falcao ve Andone'yi aratmadı.

4 - Feghouli iki sezondur olduğu gibi yine ikinci yarıda formunu arttırdı.

5 - Ömer Bayram'ın saha içinde çalışkanlığıyla limitlerini zorlaması, hem kendisini hem de takımı üst seviyelere çıkardı.

6 - Takım ilk 11 istikrarını yakaladı.

Saha içinde disiplini olan ve mücadeleci kimliğini tekrar kazandı.

7 - Ligdeki her maçta savunmanın iki kenar beki, hücumdaki iki kenar oyuncusuyla çok iyi anlaşarak takımın ofansif gücüne çok katkı vermeye başladı.

8 - Sezonun ilk devresine göre oyunun son bölümlerindeki oyun dengesizliği de ortadan kalktı.

9 - Saha içinde sezonun ilk devresine göre "Ben" değil "Biz" diye hareket eden amaç birlikteliğini doğru bir şekilde saha içine geçiren takım görüntüsü oluştu.

10 - Lemina, Galatasaray için savunma-hücum bağlantısını en doğru şekilde yapan futbolcu oldu.

Seri'nin formu, Emre Akbaba'nın da kalitesi takımın yalnız hücumda değil, çok çabuk top kaybetmeyerek savunmaya da fazla iş düşmemesini sağladı.

11 - Fatih Terim, sezonun ilk yarısına göre daha iyi kontrol edebildiği, disiplin altında tutabildiği, motive ettiği ve dilinden anlayan bir oyuncu topluluğu ortaya çıkardı.