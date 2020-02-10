11 MADDE – Reha Kapsal – Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Reha Kapsal 11 MADDE

11 MADDE

sezonun ikinci yarısında oyun organizasyonu, fizik kalitesi ve mental anlamda başka bir hava yakaladı. Saha içinde mücadele eden görüntüsüyle sarı-kırmızılılar başarı grafiğini her maç daha iyi noktaya taşıyor.
Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
1 - Galatasaray orta saha bağlantısını doğru oyuncu denklemleriyle oturttu. Böylece savunma ve hücum bağlantısı; daha organize olan dengeli takım görüntüsünü ortaya çıktı. Bu, oyun istikrarını ve galibiyet serilerini getirdi.
2 - Orta saha, oyunu hızlandırdıkça hücum hareketliliği daha fazla arttı ve orta saha oyuncuları hücuma topu taşırken pas opsiyonlarının da sayısı çoğaldı.
3 - , ligin ilk devresine göre her maç üstüne koyarak Falcao ve Andone'yi aratmadı.
4 - Feghouli iki sezondur olduğu gibi yine ikinci yarıda formunu arttırdı.
5 - 'ın saha içinde çalışkanlığıyla limitlerini zorlaması, hem kendisini hem de takımı üst seviyelere çıkardı.
6 - Takım ilk 11 istikrarını yakaladı.
Saha içinde disiplini olan ve mücadeleci kimliğini tekrar kazandı.
7 - Ligdeki her maçta savunmanın iki kenar beki, hücumdaki iki kenar oyuncusuyla çok iyi anlaşarak takımın ofansif gücüne çok katkı vermeye başladı.
8 - Sezonun ilk devresine göre oyunun son bölümlerindeki oyun dengesizliği de ortadan kalktı.
9 - Saha içinde sezonun ilk devresine göre "Ben" değil "Biz" diye hareket eden amaç birlikteliğini doğru bir şekilde saha içine geçiren takım görüntüsü oluştu.
10 - Lemina, Galatasaray için savunma-hücum bağlantısını en doğru şekilde yapan futbolcu oldu.
Seri'nin formu, Emre Akbaba'nın da kalitesi takımın yalnız hücumda değil, çok çabuk top kaybetmeyerek savunmaya da fazla iş düşmemesini sağladı.
11 - , sezonun ilk yarısına göre daha iyi kontrol edebildiği, disiplin altında tutabildiği, motive ettiği ve dilinden anlayan bir oyuncu topluluğu ortaya çıkardı.

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