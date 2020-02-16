İlk düğmeyi!

Fenerbahçe olmazsa olmaz 3 puan için gittiği Ankaragücü deplasmanında, Ersun Yanal'ın hatalı saha içi kurgusu+dizilişi ve rakip analizini doğru yapmaması yüzünden ummadığı bir yenilgi aldı.

Eğer Rodrigues gibi hızlı bir kanat adamı oynamıyorsa, Ferdi de yedekse burada oyunu çizgilerden değil merkezden planlayabilirdi.

Ersun hoca aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar bekliyor. Savunmada hem Jailson hem de Dirar ile başlaması büyük bir hata. Sezon başından beri hala bu konuda çözüm üretemedi.

Yedek kulübesinde Falette, Rami haftalardır bekliyor. Sol bekte de sakatlığı geçen ve hafta içi kupa maçında oynayan Hasan Ali ile başlayabilirdi.

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Fenerbahçe 4-3-1-2 dizilişiyle; geri dörtlüde Dirar, Serdar, Falette (Rami), Hasan Ali orta sahada Gustavo, Ozan, Zajc, önlerinde on numara Kruse, forvette Mevlüt ve Vedat Muriç ile de oynayabilirdi. Bu esnekliği ve derinliği Ersun Yanal'ın göstermesi gerekirdi.Kapalı Ankaragücü savunmasına karşı set hücumunu yapacak beceri yoktu sarı-lacivertli takımda. Pasın hızı yeterli değildi. Set hücumunun özelliği rakibin mesafelerini açıp dahaf azla koşmasını sağlamaktır.Bunu da yapamadılar. Fenerbahçe kendini yorup, Ankaragücü'nü diri tuttu. Zaten ümidini kontratağa bağlayan başkent temsilcisi golleri de böyle buldu. Çok koşmadıkları için daha kompakt bir görüntüyle savunma yaptılar. Bu oyun Ankaragücü'nün ikinci yarı daha diri kalmasını ve ikinci golü bulmasını sağlarken, Fenerbahçe'nin kontrolsüzlüğünü daha da artırdı.

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Futbolu istatistik üzerine okumanın ne kadar yanlış olduğunu, ne zaman, nerede, nasıl doğru pas, şut ve koşu yapılması gerektiğini bir kez daha gördük.

Ersun Yanal oyuna müdahalelerde ve yanlış oyuncuları oyuna alarak ciddi hatalar yaptı.



Çıkardığı yanlış onbirle "Fenerbahçe ilk düğmeyi yanlış ilikledi!" Bunun sonucunda da hiç akıllarında olmayan bir 3 puan kaybı yaşadılar.