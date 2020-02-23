Böyle istediler!

Maça Beşiktaş yüksek tempoyla başlamasına rağmen golü erken yedi.

Golden sonra seyirci etkisinin oluşturduğu yüksek atmosferle beraber sahanın her yerinde agresif pres yapan bir Beşiktaş vardı. Rakibini kendi yarı alanından çıkarmadı ve sayısız gol pozisyonu üretti. Bunların çoğunu da Uğurcan'ın mükemmel performansıyla engelledi.

Beşiktaş'ın coşkulu, öne hızlı giden, çabuk oynayan futboluna karşı bu baskıdan kurtulamayan, çözüm üretemeyen, Nwakaeme'nin yokluğunda ön alanda topu tutamayan bir Trabzonspor vardı.

Maçın geneli topu koşturan, hücumu düşünen taraf Beşiktaş ile topun ve rakibin peşinden koşarak savunma yapan bir Trabzonspor arasında geçti.

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