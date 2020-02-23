Böyle istediler! – Reha Kapsal – Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Reha Kapsal Böyle istediler!

Böyle istediler!

Maça yüksek tempoyla başlamasına rağmen golü erken yedi.
Golden sonra seyirci etkisinin oluşturduğu yüksek atmosferle beraber sahanın her yerinde agresif pres yapan bir Beşiktaş vardı. Rakibini kendi yarı alanından çıkarmadı ve sayısız gol pozisyonu üretti. Bunların çoğunu da 'ın mükemmel performansıyla engelledi.
Beşiktaş'ın coşkulu, öne hızlı giden, çabuk oynayan futboluna karşı bu baskıdan kurtulamayan, çözüm üretemeyen, Nwakaeme'nin yokluğunda ön alanda topu tutamayan bir vardı.
Maçın geneli topu koşturan, hücumu düşünen taraf Beşiktaş ile topun ve rakibin peşinden koşarak savunma yapan bir Trabzonspor arasında geçti.

***

Trabzonspor, yediği 2. golden sonra skoru dengeye getirmek için daha öne çıkmaya başladı. Burada Beşiktaş takımı da skoru korumak adına geriye yaslandı. Trabzonspor geç de olsa oynamayı düşündü.
Geç gelen Ekuban hamlesiyle ve onun da muazzam asistiyle Trabzonspor beraberliği yakaladı.
Beşiktaş takımının oyuncu potansiyelini, berabere kalmalarına rağmen demek ki doğru teknik adam eli değince ne kadar olumlu yönde geliştiğini de görmüş olduk.
Trabzonspor'un 1.5 senedir iki konuda gelişim sağlayamadılar.
Savunma ve kondisyon yönünden hala istenilen seviyede değiller. Bu da çoğu maçta geriye yaslanmalarını ve saha içindeki oyunda çok gel-git yaşamalarına sebep oluyor.
Beşiktaş'ta gireniyle çıkanıyla herkes iyi bir performans verdi. Oyun üstünlüğü bundan ortaya çıktı.
Trabzonspor sadece Uğurcan ve 'un bireysel performanslarıyla böyle zorlu deplasmanda rakibine üstünlük sağlayamazdı. Uğurcan ve Sörloth gibi özel oyuncuların kalitesiyle farkı yarattılar.
Maç da Uğurcan ile Sörloth böyle istediği için berabere bitti.

  • Reha Kapsal Reha Kapsal
    1. 23 Şubat 2020, Pazar
    1. E-Posta: reha.kapsal@fotomac.com.tr
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