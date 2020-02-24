İsteyen ve hak eden

Maç kadroları açıklandığında F.Bahçe'nin çıkan ilk 11'inde, fiziksel olarak tempo yapan bir kadro yapısı vardı.

G.Saray'ın çıkan ilk 11'inde ise topla tempo yapan bir oyuncu yapısı saha içinde olduğu görüldü.

Burada F.Bahçe atletizmle ve fiziksel gücüne güvenerek bir oyun oynamak istedi. Diğer taraftan Marcao ve Donk haricinde 8 tane hücumcuyla sahaya çıkan G.Saray, F.Bahçe'ye göre iki misli ofansif bir kadroyla maça başladı.

Bu bir ilkti Saracoğlu'nda. Burada Fatih Terim'in, direkt galibiyet kadrosunu kurguladığı net bir şekilde ortaya çıktı.

F.Bahçe özellikle hem ilk yarı, hem de 2. yarı maçın genelinde pozisyon üretememesi, rakibi tehdit edememesi, rakip yarı alanda sorunu çözememesinin en büyük nedeni; sistemi, planı ve en önemlisi de hücumda net bir anahtar oyunu olmayışıydı.

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Maçın genelinde G.Saray, topu koşturan, hücumu düşünen, yorulduğunda saha içinde aktif dinlenmeyi yapan, çok iyi bir görüntü verdi.F.Bahçe, rakibinin peşinden koştu çok yoruldu, hücum üretkenliğinde etkili olamamasının nedeniydi. F.Bahçe, duran toplarda her zaman adam savunmasında sıkıntılı bir takımdı. Bunu Ersun Yanal çözememesiyle, Donk'un attığı kafa golüyle pahalı ödedi.Genelde Yanal, teknik-taktik olarak dersine çalışmadığı gibi bir teknik adam olarak da ruhu da olmalı. O enerjiyi de oyuncularına vermeli. Böyle önemli bir maç da bunu doğru bir şekilde oyuncularına geçiremediği görüldü.Diğer taraftan eksik kadrosuna rağmen ortaya koyduğu akıllı, doğru kurguyla yaptığı doğru hamlelerle, takımına verdiği o ruhla, enerjiyle 90 dakikanın genelinde hem hücumda çok pozisyon üreten, savunmada da az pozisyon veren bir görüntüde oynayan sarıkırmızılılar vardı.

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Tabii şunu da atlamamak gerekir;

Fatih Hoca'nın özellikle referans aldığı F.Bahçe'nin savunma zafiyeti yaşadığı A.Gücü deplasmanıydı.

Onun için Onyekuru ve Ömer gibi gibi F.Bahçe alan boşalttığında, açık alana hızlı çıkan oyuncularla kurguladığı, mükemmel oyun farkını da ortaya çıkardı.

Yenilmemeye sahaya çıkan F.Bahçe, galip gelmeye sahaya çıkan iki takım arasındaki en temel fark buydu. Ve de galip gelmek isteyen sarı-kırmızılılar Kadıköyde'ki 20 yıllık kabusu da bitirmiş oldu.

Bunun sonucunda derbiyi sonuna kadar isteyen ve hak eden kazandı.