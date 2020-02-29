Tartışmasız
Tartışmasız Sergen hoca geldikten 5 maçta da oyun üstünlüğü siyahbeyazlılardaydı.
Sergen hoca ile Beşiktaş, 5 maçta 10 puan aldı.
Tartışmasız Beşiktaş'ın hücum hattındaki oyuncu profilleri hızlı.
Ancak bunu zeka ve teknikle de birleştirmeleri gerek.
Tartışmasız Beşiktaş her zamanki gibi çok gol pozisyonuna girdi.
Final pası ve son vuruşlardaki kalite eksikliğini yine yaşadı.
Tartışmasız Burak Yılmaz, Beşiktaş için çok önemli bir golcü.
O saha içinde farkını gösterdiği zaman Beşiktaş saha içinde hücum problemlerini daha rahat çözüyor.
Tartışmasız Caner Erkin top sadece ayağında değilken oynamamalı. Top rakipteyken savunma pozisyonunu alıp top kazanmalı. Yalnız kenar ortalarıyla olmaz. Farklı yönlerini geliştirmeli.
Tartışmasız orta sahadaki iki 6 numaradan Elneny, Atiba'dan daha ileride oynamalı. Burak'ın attığı goldeki asist gibi hücuma daha çok destek vermeli.
***Tartışmasız Elneny, Beşiktaş için hücumda ve savunmada takımın sigortası. Bu sezon en iyi 3 yabancı transferden biri.
Tartışmasız Alanyaspor ligimizin kenar ortalarıyla en fazla gol atan takımı. Gökhan Gönül-Fernandes eşleşmesinde yapılan kenar ortalarında Elneny'nin Ruiz ile Vida'nın arasına girerek savunmayı 5'lemesi gerekirdi. Hava topunda Fernandes'i Vida kontrol etmeliydi.
Tartışmasız Abdullah Avcı'dan sonra gelen Sergen Yalçın takıma taktiksel olarak daha fazal derinlik verdi. Yüksek enerji ve coşkuyla duygu depolarını doldurdu.
Beşiktaşlı oyuncular maçların başından sonuna kadar pes etmeden, dikine doğru çabuk oynuyor. Saha dışındaki sosyal birlikteliği saha içinde amaç birliğine, galibiyete başarıya çevirdi.