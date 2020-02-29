Tartışmasız

Tartışmasız Sergen hoca geldikten 5 maçta da oyun üstünlüğü siyahbeyazlılardaydı.

Sergen hoca ile Beşiktaş, 5 maçta 10 puan aldı.

Tartışmasız Beşiktaş'ın hücum hattındaki oyuncu profilleri hızlı.

Ancak bunu zeka ve teknikle de birleştirmeleri gerek.

Tartışmasız Beşiktaş her zamanki gibi çok gol pozisyonuna girdi.

Final pası ve son vuruşlardaki kalite eksikliğini yine yaşadı.

Tartışmasız Burak Yılmaz, Beşiktaş için çok önemli bir golcü.

O saha içinde farkını gösterdiği zaman Beşiktaş saha içinde hücum problemlerini daha rahat çözüyor.

Tartışmasız Caner Erkin top sadece ayağında değilken oynamamalı. Top rakipteyken savunma pozisyonunu alıp top kazanmalı. Yalnız kenar ortalarıyla olmaz. Farklı yönlerini geliştirmeli.

Tartışmasız orta sahadaki iki 6 numaradan Elneny, Atiba'dan daha ileride oynamalı. Burak'ın attığı goldeki asist gibi hücuma daha çok destek vermeli.

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