Krizi yönetemedi

Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz üç puan için gittiği deplasmanda, geriye kalan haftalarda şansını devam ettirmesi için üç puan almaktan başka alternatifi yoktu. Sezon başından beri ilk defa savunma dörtlüsü, oynadıkları pozisyondaki oyunculardan da kuruluydu. F.Bahçe, golü yalnızca pas trafiğiyle bulabilirdi, buldu da...



Bunun nedeni de ilk 11'de düz, birebirde adam eksiltme özelliği eksik olan, savunma arkası koşucu oyuncusu bulunmayan bu kadro ancak pas trafiğiyle skor bulabilirdi. Bu da özellikle sezon başından beri deplasman sıkıntılarının en temel birinci maddesiydi. Yalnız Zajc golü attı diye değil... F.Bahçe'de ilk 11'de Muriç arkasında Ozan on numarada başlıyorsa;

Zajc-Dirar değişikliğinden sonra Ozan sağ beke geçiyorsa Ersun Yanal'ın doğru oyun planından bahsedemeyiz.

F.Bahçe takımında bu çıkan ilk 11'in içinde Zajc, Ferdi ve Mevlüt olsa bu kötü oyundan daha kötüsü kesinlikle olmazdı.

Sarı-lacivertlilerin, hem bu sezon hem de son sezonlarda iki kenar bek performansının da istenilen seviyeye gelmemesinin; hücum çeşitliliğini de olumsuz yönde etkilediği net şekilde görülüyor.

Saha içindeki F.Bahçe oyununda, bir antrenörün eli değmiş gibi değil; daha çok spontane-anlık performanslarla neticeye giden bir takım görüntüsü var.

Ersun Yanal'ın sezon başından beri yalnız koşu ve istatistikler üzerinden takımını değerlendirmesi; taktiksel yönden farklı planlar ve oyun derinliği vermemesi, kadro rekabeti yaratmaması gelinen bu olumsuz tabloyu net bir şekilde anlatıyor.

Oyuncuların son haftalarda alınan kötü neticelerden dolayı saha içi motivasyonu ve coşkusu da çok düşük seviyedeydi.

F.Bahçe'de teknik anlamda saha içindeki krizi çözecek tek insan da işleri olumlu yöne çevirip fark yaratacak lideri Ersun Yanal'dır.

Bu zamana kadar da 'krizleri çok iyi yönetemediği' de net bir şekilde alınan kötü sonuçlarla ortaya çıkmıştır.