Güven veriyor

Galatasaray geçen haftaki Kadıköy'deki derbi galibiyetinden sonra tamamen momentumu eline geçirdi.

Gençlerbirliği maçının ilk yarısında final paslarına dikkat etseydi çok büyük bir farkla içeri girebilirdi.

Galatasaray 8'de 8 yaptı.

Saha içinde değişen en önemli unsurlardan birisi oyun içinde gel git yaşamaması... Oyunun neredeyse 90 dakikasına hakimler... Saha içi organizasyonları, yerleşimi çok doğru ve planlanmış bir şekilde...

Hücum ve savunmada oyuncuların birbirini tamamlama özellikleri de birleşince fark yaratan skora ve hedefe giden oyun ortaya çıkıyor.

Onyekuru özellikle savunma arkası yaptığı koşularla Galatasaray'ın hücumdaki topsuz oyunlarda en tehlikeli ismi... Sezonun ilk yarısında beğenilmeyen Mariano, ikinci devrede takımın rakip yarı alanda oynaması, Feghouli'nin performansını yükseltmesi ile birlikte kalitesini ortaya koydu.

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Lemina gibi Galatasaray'ın orta sahasının sigortası bir oyuncu yok ve Seri beklentilerin üzerine çıkmaya devam ediyor. 6 numara olarak topu Onyekuru'ya taşıması, pas arası topları çok akıllıca kazanması Galatasaray'ın hem savunma hem de hücum performansını artırıyor.

Falcao attığı gollerle oyun içinde daha da güçleniyor. Moral motivasyonun yükseldiği ve daha güvenli hareket ettiği de sahada görünüyor. Bu da takım arkadaşlarına daha fazla güven veriyor, Falcao ile oynama isteğini üst seviyeye çıkartıyor.

Tabii ki her maçın kendi içinde zorluğu vardır. Kağıt üzerinde kolay görünen maçlar saha içinde mücadele edip, koşmazsanız bir anda terse dönebilir. Galatasaray rakibini ciddiye alarak yüksek konsantrasyon ve disiplinle, zorlanmadan Gençlerbirliği engelini geçmesini bildi.