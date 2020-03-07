Dersler

Beşiktaş'ın iç saha anlayışında, özellikle Sergen Yalçın geldikten sonra canlı, coşkulu, rakibi geriye iten, köşeye sıkıştıran görüntüsü var. Dün Burak'ın erken penaltı golüyle öne geçti.

Böyle maçlarda mutlaka Beşiktaş'ın ilk yarı girdiği pozisyonları değerlendirmek ve farkı artırmak, oyunu da iyice kontrol etmek için 2. golü en kısa sürede bulması gerekir.

Çünkü Ankaragücü özellikle ilk yarının son bölümlerinde ciddi pozisyonlar üretti. Bunun da nedeni; topa sahip olarak oynayıp ve Vida- Ruiz'le takım boyunu kısaltıp, orta sahaya çıkmak açısından boşalttığı alan, Ankaragücü'nün oyundaki en önemli planıydı. O bırakılan geniş alanı kontratakla iyi değerlendirdiler.

Son final paslarında ve vuruşlarında gerekli beceriyi gösteremediler.

Beşiktaş'ın burada özellikle Ruiz ve Caner kanalının, savunma zafiyetleri de ortaya çıktı.

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Beşiktaş ikinci yarıda da oyun içinde, belki Sergen Hoca geldikten sonra en fazla gel-giti yaşadı. Dengeli oyunu oynayamadığı bir 90 dakika seyrettik.Oyunu hızlı bir şekilde yarı alanda oynamak doğru ama özellikle rakibin hücum çıkışlarını engelleyememek, bunun üzerine plan üretememek, bu maçın başlı başına en büyük sıkıntısıydı.Hücumda zaman zaman Burak haricinde hiçbir oyuncu istenilen performansı gösteremedi. Ve de bu kadar hızlı hücumcuyla oyunu oynamak, oyuna hız vermek doğru olabilir ama oyun aklı olan Ljajic'in bir an önce bu takıma monte edilip kazanılması gerekir.Yalnız bunu attığı gol için değerlendirmiyorum, Beşiktaş'ın hücum kalitesini artırmak adına onun performansına ihtiyacı var.Sergen hoca ve ekibi, bu maçtan gereken dersleri fazlasıyla gelecek haftalar için mutlaka çıkarmalıdır.