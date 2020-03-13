Gölge oyunu

Bıçak kemiğe dayandı. Öyle bir hafta sonu maçları bekliyor ki bizleri; Konya- Fener maçı dışında hepsi denk güçler gibi görünüyor. Herkes rakibini yenebilir. İşin ilginç tarafı da, beraberlik kimseyi mutlu etmez diye düşünüyorum. En geç iki haftaya kadar işin rengi de ortaya çıkar.

Malatya ile erteleme maçında harika bir organizasyon sergiledi Trabzon. Adamın elinde böyle iş bitiren oyuncuları olunca tadına doyum olmuyor. Tek başına demeyelim şimdi, ayıp olmasın...

Sosa ve on arkadaşı görevi başarı ile tamamladılar.

Genç teknik adamları eleştirenlere de, eleştirmeye de karşıyım. Takımın başına geçtiği günden beri hiç kaybetmemiş olmasına rağmen, Çimşir'i çok gergin görüyorum.

Sanki işi saha dışında daha zor gibi. Üzmeyin bu doğru adamı.

Şevkini kırmayın bu niyetli insanların.

Yıllar sonra böyle güzel bir ahenk yakalanmışken,bıraksınlar şu moral bozmaları... Daha sonra bu günleri çok ararsınız.

H H H

Böyle konular takıma yansımadan engel olun. Tam inanmışken destek lazım, köstek değil.

Başakşehir maçı tam bir dönüm noktası. İki takımın stilleri farklı fakat hedefleri aynı. Ekim ayında yenişememişlerdi. Yine aynısı gerçekleşebilir. Başakşehir biraz yorgun olacak. Trabzon ise stratejik.

Sakin olandan yana olur bu maç.

Soğukkanlılık belirler skoru.

Gs-Bjk vitrin maçı. Gözler kulaklar burada olacak. Bu arada bu maça burnunu sokan da çok olur. Tüm Cimbomlular önce Trabzon'dan beraberlik çıkmasını sonra da Terim'in ütmesini dileyecekler. Diğer taraftan da; Sergen hoca sihir yapar mı diye düşünenler olacak. Tam anlamıyla hocaların taktik savaşı...

Bjk yenilmeyecek bence.

Kocaman ile yapabilecekse onu almalı. Yoksa Fener'e hitap eden başka yerli yok. Yeni nesile şu an geçmemek lazım. Onlar bunun altından henüz kalkamaz. İbre yine yabancıya dönmeli ama gelen adam beden öğretmeni tarzında olmamalı.

Bir sözüyle, bir hareketiyle camiayı ayaklandırmalı.

Altı haftadır kazanamayan Fener;

Konya'da şeytanın bacağını mı kırar, yoksa gözünü mü çıkarır, onu bilemem ama kazanır diye düşünüyorum.

Çığdı, depremdi, İdlib'di derken; dert değil bir bela ile uğraşıyoruz bu kez. Tüm dünyada olduğu gibi; virüs bizim de hem hayatımızı hem futbolumuzu etkileyecek.

Umarım gerçekleşmez ama belki haftaya belki de ondan sonraki hafta seyircisiz maçlar veya ertelemeler söz konusu olacak. O yüzden bu hafta; dünyası küçük futbol bilgisi büyük insanlar gibi işin tadını çıkarmaya çalışın. Eğer onu yapamazsanız; konserde en önde oturduğu için, kendini besteci olmak zorunda hissedenlerden olun... Ama asla şampiyon taklidi yapmayın.