Şeytan tüyü

Sen bize haftalarca hiç tat verme, zihnimizde hoş bir anı ve güzel bir heyecan bile bırakma... Eeee sonra? Kalk 19. haftada inadına yapar gibi muhteşem oyna. Geride kalan istatistiksel bahaneler, kaoslar ve suçlu arayışı ile geçen 18 haftaya mı üzülelim, yoksa Başakşehir maçınızı izledikten sonra bu kusursuz oyununuza mı sevinelim?

Gaza gelip bu Fenerbahçe şampiyon olur demek istiyorum ama tam o anda içimden bir ses, 'dur; Fenerbahçe'nin sağı solu belli olmaz' diyor.

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Dedikodu ve sansasyondan uzak durmaya çalışan Trabzon, devre arası transferleriyle kıskanılacak pozisyona geldi. Akılcı, planlı ve başarılı bir yönetim eseri ortada.

Tarihe geçebilecek orta saha kurgusuna sahipler. Göze batan stoper sıkıntısını da aştılar. Hele hücum organizasyonu... Doğrusu imrenilecek durumda. Futbol adına pozitif anlamda ne ararsan var.

Trabzon'da her oyuncu her mevkiye fazlası ile yardıma da koşuyor.

Üstelik inanmışlar ve inandırmışlar...

Bu hafta kazanan şampiyon olur diyorum. Var mı arttıran? Fener kazanırsa, deplasmanda olduğu için tüm rakiplerinin gardı düşer.

Trabzon kazanırsa, "tam yol ileri".

Beraberlikte ise, tepeyi hedefleyen en az dört kulüp bayram eder.

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Sivas'ta panik havası seziyorum.

Başakşehir oyun agresifliğini oluşturamıyor. G.Saray geç uyandı.

Beşiktaş'ın elindeki malzeme belli. Üç-beş hafta sonra 'Sergen toparladı, eski hoca şöyleydi.

Sergen hoca böyle' denilmeden şunu ifade edeyim; bundan daha kötüsü olamazdı zaten.

Gelelim fasulyenin yararlarına; iki kritik konudan bahsetmek istiyorum. Şifo ve Aykut hoca için önümüzdeki iki haftanın önemine değinip hatta ikisinin de sezonu kulüplerinde tamamlayamayacaklarını düşünüyorum.

Fikirlerim apaçık ortada. Herkes yeterince çalışsa da, fazlasını veya eksiğini çok iyi bilse de; tamamlayıcı şans faktörü de büyük önem taşıyor. Fakat ben; şeytan tüyü kimde var, onu arıyorum...