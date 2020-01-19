Rıza Çalımbay’ı kınıyorum

Hocam yürüyen tekere çomak soktun. Kurnazların huzurunu kaçırdın Rantçıların düzenini bozdun.

Milletin on kuruşa yapamadıklarını gittin iki kuruşa yaptın. Hiç yakışmadı sana. Oynamayan oyuncuyu alıp yıldız sınıfına soktun.

Ayıp ama... Lüks restoranlarda makara tukara ve bağlantı yaparak iş bulmak varken hangi kafayla tırnaklarınla ta buralara kadar geldin.

Lambaları sen açtın.

Belki biraz daha karanlık kalsın istiyorlardı. Geçmişinle hiç yaşayamadın. Hiç ders veremedin.

Milleti birbirine hiç düşüremedin.

Yalanı dolanı, iki yüzlülük yapmayı, kolpacılığı ve yancılığı bir türlü öğrenemedin. A ile B'yi birbirine karıştıramadın. Bozukları milletin önüne yem olarak atamadın.

Ona, buna, şuna malzeme veremedin. Adam satamadın.

Kolayı zor gösterip şov yapamadın.

Atama ile bir takıma bile gidemedin.

Oyunculuğunda da aynıydın yine aynı kaldın. Nokta ile virgülün yerini değiştiremedin. Kaptanın gözünün içine bakarak bir köşeye sinemedin.

Asla kaçak dövüşemedin.

Saçları jöleleyip, marka saat takıp, spor arabanla Etiler'de takılman gerektiğini öğrenemedin.

Hele hele tekne ile gezmeyi,şerefe yapmayı, puro tüttürmeyi, Kıbrıs'ta güneşlenmeyi hiç beceremedin.

Hocam seni kınıyorum çünkü öyle olmaz böyle olur dedin. Hocam seni kınıyorum çünkü bu işlerin sadece para ile olmadığı gösterdin.

Hocam seni kınıyorum çünkü kralın çıplak olduğunu sen söyledin...