Aramızda kalsın

Yağmur çamur, parasızlık, yeni uygulanan kanunlar ve dedikodular Antalya'yı sarmış durumda. Otel lobileri dolu.

Alan memnun satan memnun havası var. Antrenörler stres küpü.

Yöneticiler ise çözüm peşinde.

İlk hedef finans. En kolay iş ise oyuncularda. İyi beslenme, soğukta üşütmeme ve kondisyon yükleme...

Menajerler de lokal anestezi uzmanı gibi her köşedeler...

Her yıl olduğu gibi; içimizden bir kahraman çıkarma sendromumuz devam ediyor. Bu yılın talihli ismi Guilherme. Şu ana kadar sergilediği oyun temposunun İstanbul 'a yeteceğine inanmıyorum. Malatya 'dan konu açılmışken, şark görevini yaptığını hissettiren Sergen Hocanın sezonu bu kulüpte tamamlamayacağını tahmin ediyorum.Sadece o değil, ligdeki mevcut teknik adamlardan dört-beş tanesi daha mayıs ayını göremezler diye düşünüyorum.Bu puan tablosu ve kapasitelerine baktığımızda, bir alt lige düşmemek için epey bir takım boğuşacak gibi görünüyor.

Yukarıda ise kümeleşme farklı boyutta. Trabzonspor macera aramadan kendi evladına, Çimşir'ine şans verdi. Herkese göre Ndiaye de tam isabet bir iş oldu. Fenerbahçe Adil Rami'de olduğu gibi Falette'de de 'ya tutarsaya' gitti.Sızdırmamaya çalışsalar da içeride sıkıntılar var. Hocaydı, Emre'ydi derken şimdi de o enfeksiyon Comolli'ye sıçradı.Bu konuda birçok kişiyle ters düşüyor olsam bile; Galatasaray 'da sorunların devam edeceğini iddia ediyorum. Sadece oyuncular değil mantığın da değişmesi lazım. Sivas sanki lige ara vermemiş gibi; en büyük sermayesi olan disiplinle çalışmaya devam ediyor.

Bir saat sonra resmi maça çıkabilecek motivasyondalar.Şampiyonluk için gönülleri ikna etmiş görünseler de beyinleri ikna etmeleri çok zor. Başakşehir için imrenilen mi diyeyim yoksa kıskanılan mı...Dertsiz, tasasız tek bir takım onlar var şu an. Sakin, sessiz ve derinden geliyorlar. İhtiyaçları olmasa da her an sürpriz transferler de yapabilirler.Bu yıl onların yılı olacak gibi.Yarın kupa ile perde açılacak.Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Antalya'da günün sonunu konuşurken, mayısta sezonun sonunu konuşacağız. Üçü-beşi aramadan yapılan işler artık mazide kaldı. Ayağını bırak yorganına göre uzatmayı artık pike bile bulamıyoruz...