Efsun’lu

Takke haftalar önce düşmüştü ama kel ancak Ankara'da görüldü. Taraftar "Efsunlu" diye çok istemişti. Getirtti, sabretti ve şimdi de kandırılmış gibi kahroldu. Yakın zamanda Trabzon kurtulmak için kurbanlar kesmişken; bazı Fener taraftarları da sokakta altın bulmuş gibi sevinerek bağırlarına bastılar seni. Bence bu film artık bitti. Büyü bozuldu. Üstelik takım da iki yıldır sıralamada altıncı. Sanki oraya park ettin. İzninle faydalı bir yönünden de bahsedeyim. Sayende rakip teknik adamlardan bazıları satranç ustası bazıları da strateji uzmanı oldular. Jailson yanlış pozisyonda oynadığı için futboldan soğudu. Adamın dünya piyasasındaki değeri yarıya düştü. Geçmişi başarılarla dolu olan Gustavo, taktiksel hataların yüzünden isyankar oldu. İyi ki tecrübeli ve insan evladı biri de; isyanı kendine oluyor sadece. Vasat takımın büyük oyuncusu Türüç'le bu işin olmayacağını sağır sultan bile duydu. Hele bir de kurda kuzuyu emanet edişin var ya... Artık ona ne demeli?

***

Ferdicik'ten bahsediyorum tabiki. 'Paçayı kurtarır mıyım acaba' diye çocuğu yakıyorsun. Maşallah stres topu gibisin. Dağınık Dirar'ın kulağını çekemiyor musun? Hemen biletini kesemiyor musun? Muriqi nerede? En son nerde görülmüş? Kayıp ilanı verelim mi? Asıl önemlisi; ağaların ağası Ozan ağa... Elinde bir tesbihi eksik. Harika yaşadığı çok belli. Eminim kendine de çok iyi bakıyordur. Kesin! Neyse onun bize yaptığını biz ona yapmayalım. Ayıp olmasın. Zekamızla veya gözümüzle alay etmesin. Eğer yapabilirsen, bu notlarımızı iletiver hocam. Adam yokları oynuyor. Vazgeçtiği yere geri döndü. Beyni istese de ayakları gidemiyor. Üzülerek söylüyorum ama senin sözün bunlara pek geçmiyor gibi. Tedirgin ifaden suratına yapışmış artık. Bunu atman çok güç. Galiba karizma da dağıldı. Seni son yenenden de konuşalım biraz. Mustafa Reşit Hoca, konuya nasıl hakim olduğunu gösterdi. Kruse'ni ve Gustavo'nu kilitledi ve olmayan stratejini de bozdu. İstatistiklerin bir sonuç olmadığını sana, o da ispatladı. Ankaragücü oyuncuları da hocalarını mahçup etmedi. Oyun doksan dakika daha oynansa yine de kazanma şansın yoktu. Unutmadan...

***

Yeri gelmişken; gıpta ederek baktığım örnek bir kişiliğe de değinmek istiyorum. Yirmi yıldır sahalarda söz sahibi olmuş, adamlığı ile herkeste saygı ve sevgi oluşturmuş, oyunculuğu ile vazgeçilmez bir hâl almış Sedat Ağçay yine maça damga vurdu. Hem toplumun hem de futbolumuzun bu tarz liderlere ihtiyacı olduğunu bize yine hatırlattı. Mükemmel oynadı, mükemmel oynattı. Oyunda kaldığı sürece hem yüreği hem de gözleriyle arkadaşlarını yönlendirdi. Gelelim gelenekselleşmiş basın toplantılarına. Merak etme; hafta içi basın toplantısı yapacağım deyip de yapmadığını anlatmayacağım. Her mağlubiyet sonrasında veya beraberlikte tek sloganınız vardı sevgili hocam. "Biz şampiyon olacağız". Fakat bu maç sonu duyamadık bunu sizden. O halde; bu kez, bir kereye mahsus benim sloganımı kullanalım lütfen; "Sen gitmezsen ben gideceğim... Sen gitmezsen biz gideceğiz"