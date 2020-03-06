Tam yol ileri

Hedefsiz takımlardan çekiniyorum. Artık her maçlarında sürpriz galibiyetlerin de mağlubiyetlerin de olması büyük olasılık. Stres olmadığı için ortaya iyi ve tat veren bir oyun çıkması mümkün. G.Antep-Trabzon ve Göztepe-Başakşehir maçlarında güzel futbol izleyeceğimizden eminim. Y.Malatya-Konya maçında ise kaybeden işini çok zora sokmuş olacak. Çünkü bu hafta enselerindeki Kasımpaşa'nın kazanacağını düşünüyorum. Hiç dile getirmiyorlar fakat eğer varsa böyle bir niyet; Beşiktaş Avrupa Ligi için kazanmak zorunda. A.Gücü kaybederse camiada çok şey değişir. En başta hoca bırakır. Haftanın en sade maçı G.BirliğiAntalya arasında. Üstelik de "ne şiş yansın ne kebap" havasında... Haftanın en önemli maçı ise Sivas'ta. 2020'de tüm maçlarını kazanmış tek takım olan G.Saray seriyi sürdürürse avantaj elde eder.

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Kazanırsa şampiyon olur demiyorum çünkü çok zor bir fikstüre sahipler. Her maça son maçmış gibi bakıyorlar. Tek tek ilerliyorlar. Hatasız oynuyorlar. Sivas ise yeniden dönüşün peşinde. Fakat kafamda birkaç soru işareti var. Bildiğiniz üzere; FIFA kuralarına göre kontratın bitmesine 6 ay kala futbolcular istediği takım ile mukavele imzalayabilir. Sivaslı iki oyuncunun G.Saray'la söz kestiği dedikodusu da aylardır kulaklarda. Umarım bu maçta bunla ilgili sansasyonel gelişmeler olmaz, kötü niyetlilere malzeme çıkmaz. Gelelim mutsuz çocuğa. Bozuk plak gibi aynı şeyleri konuşmaktan bıktım artık. Asıl konu; kuyunun derin olması değil, ipinin kısa olması. F.Bahçe'ye yeni bir sistem gerek. Leipzig, Salzburg, Hoffenheim gibi yapılanma hayali kuruyorlar. Kağıt üzerinde tasarlanması harika. Bunları konuşması, düşünmesi bile güzel. İşin mimarı Rangnick gibi adamı da istiyorlar. İstiyorlar da... Ama izin çıkmıyor. Para yetmiyor. Ateşleme uzmanı Jesus'u düşünüyorlar; o da 8 milyon eurocuk diyor... KovacMovac da olmaz. Hazır işleyen Bayern gibi takımda bile dikiş tutturamadı. Sonuçta yerli hoca ile de tatmin olacak gibi durmuyorlar, görünmüyorlar Vesselam.