Hayatta kal

Sözün bittiği değil tam tersine henüz yeni başladığı yerdeyiz.

Hiç göremediğimiz bir şey hepimizin hayatını derinden etkiledi.

Hemen hemen herkesi evlere tutsak etti.

Hepimizin içinde taşıdığı uykularını kaçıran bir şey vardır ya; belki de ilk kez tüm dünyanın ortak kabusu bu oldu.

H H H

Bir yanda; kirasını, faturasını, ekmeğini düşünenler, bir yanda da kazanacaklarından kaybedenler var. Sonuçta herkes bir hesap kitap peşinde.

Ortada güzel seçenekler yok ama umut var en önemlisi. Büyük bir bölüm karamsar.

Çark dönmeyince geçim korkusu yaşayanlar çoğunlukta.

Küçük bir kısım ise; evde oturup başkalarını, işini, nefret ettiklerini, sevdiklerini veya ilgisiz kaldıklarını düşünüyorlar.

Belki de kalbinin muhasebesini yapıyorlar.

Devletimiz bu sıkıntılı süreci başarı ile yönetiyor.

Basamak basamak ilerliyorlar.

Alınan kararlar ve izlenen yol arzu edilen sonuçları doğuracak kesinlikle.

Futbol hem kendini hem sevenlerini hem de baş rol oyuncularını riske atmak istemedi.

Aslına bakarsanız bir kaç hafta daha devam etmesi düşünülüyordu.

Toplum bir anda karamsarlığa düşmesin diye maçlar devam edecekti. Zaten halkımızın en büyük eğlencisi...

H H H

Tam da en heyecanlı haftalara girmişken, maalesef tedbir amaçlı geri çekilmek zorunda kaldık.

Can için canandan vazgeçtik.

Takımı hedefe giderken, bu alınan kararlara ve yaşanan talihsizliklere üzülenler de oldu.

Ertelemeye sevinenler de var tabi.

Takımında memnun olmayanlardan bahsediyorum.

Ligin böyle tescil edilmesi gündeme gelecek. Şampiyonluğa oynayanlara lafım yok ama düşme hattı sezon normal geçseydi böyle sıralanmazdı bence.

Mesela bir Malatya bu saatten sonra maç kazanamazdı. Yani düşerdi. Ankaragücü tam anlamıyla kurtulmak üzereydi.

Kayseri son haftaya kadar savaşacaktı. Konya'dan bahsetmeyeyim hiç...

H H H

Baktığımızda hem futboldan hem de hayatımızdan belli bir süreyi çıkaracağız.

Bunun kısa olacağını tahmin ediyorum. Her ne kadar yaşamımızın yendien dizayn edileceği dedikodusu dolaşsa da ortalıkta, bence kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Unutmayalım ki; futbol sizi kimseyle paylaşamaz. Bunu sadece siz ve içinizdeki öteki bilebilir.