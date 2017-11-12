Önce ‘Siz’ sonra ‘Biz’

Burak, Trabzonspor'un "atanı" sıfatıyla "aldığı ücretin karşılığını ödeyebilir" umudu veren bir "yaşı yüksek" oyuncu.

Onu diğer benzer özellikli yüksek maliyetli oyunculardan ayıran şey; dünkü açıklamaları tam olarak. Büyük gönül bağı, Avni Aker ruhu, yerli oyuncularla ilgili kaygısı ve takımı sahiplenme durumu.

"Stadı siz doldurun gerisi bizim işimiz" diyor. Ona uyarım olsun, stadı G.Saray derbisindeki gibi yine doldurur Trabzonspor taraftarı.

Lakin şunu da arkadaşları ile birlikte kulağına küpe etmeli;

Trabzonspor taraftarı uzun zamandır sisteme uygun davranıyor... "Önce siz sonra biz" diyorlar uygulamalarıyla.