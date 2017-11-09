Bulunmaz nimet

Çalımbay, Antalya'da futbol ikliminde adeta"pastırma yazı" kıvamında bir yumuşak ortam yakalamış oldu.

Bu tip aralar, teknik adam değiştirmiş, sakatı bol bir takım olunca bulunmaz bir nimet olsa gerek! Hoca yabancı konusunda "Bize danışsaydılar da fikrimizi beyan etseydik" haklı serzenişinde bulundu.

VAR sistemi için de "Bi deneyelim bakalım" dedi.

Trabzonspor'un hocası, ülke futbolunda her radikal hamlede fikir beyan etmeli, üstelik yüksek sesle yapmalı bunu.

Diğer birimleri sussa da... Bu arada susan teknik adamdan konuşan teknik adama hızlı geçiş bazı bünyeleri rahatsız edebilir Trabzon'da. Aman dikkat!