Teknik adam farkı

Olcay Şahan'a "Dışarı çıkıyorsun yanında kimi götürmek istersin" diye sorulsa, birçok Trabzonsporlu ya da teknik direktör Rıza Çalımbay gibi o da "Feghouli olsun" derdi sanırım.

Takımının en iyisi Feghouli ve kanadı kapamakla görevli Olcay Şahan oyundan çıkınca oyun içinde denge Trabzonspor lehine tamamen bozulmuş oldu.

Olcay'ın gereksiz asabiyeti, Feghouli'nin gereksiz kahramanlık gösterisi karşılıklı iki kırmızıya neden oldu.

Dün geceye gelene kadar kadrosunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kurgulama konusunda "acaba ne yapacak?" dediğimiz Rıza hocayla ilgili herkesin ortak kanısı sahaya "akıl" koyacağı yönündeydi.



Öngörümüz, oyunu tutacağı, boşluk kollayacağı yönündeydi.

Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürüp milyonluk(!) yıldız Sosa'yı yanında oturtan Rıza Çalımbay, bu oyuncunun Sosa'sız ne kadar daha etkili, sorumluluk alan, koşan, çabalayan bir oyuncuya dönüşebileceğini elbette hesap etmişti.

Sağ ve sol ön tarafları kafalardaki fantazi ligine göre Abdülkadir ve Castillo ile dolduranların tersine, 'bu takım çok gol yiyor, pozisyon veriyor' diye düşünerek Olcay Şahan ve Matus Bero ile kapattı.

Başarılı da oldu. Kanatları etkili kullanan rakibine bu alanları adeta kapattı.



Ligin lideri, yenilgisiz takımı, ideal kadrosundan tek eksikle Trabzon'a gelmiş Galatasaray'a karşı birçok istatistikte Trabzonspor'un üstün çıkması da değişimin işaretlerindendi.

Rıza Çalımbay'ın bu ligin gerçeklerine uygun dizilişler ve kadro tercihleri yapacağını oyuna da doğru hamleler yapacağı konusunda tereddüt yoktu.

Özellikle Yusuf Yazıcı'nın yıldızlaştığı dev mücadelede, kenar yönetimi olarak da kazanan Rıza hoca yönetiminde Trabzonspor oldu.

Gomis'i adeta stoperleriyle yapışık oynatarak Rıza hoca, G.Saray'ın teknik direktörü İgor Tudor'un Gomis'i oyundan alma haricinde saha içi çözüm üretemediğini de göstermiş oldu!