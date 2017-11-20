Deneme, yanılma, kazanma

Oynattığı, oynatmadığı, değiştirdiği, değiştirmediği oyuncularla, kafasında kurguladığı sistemle bir deneme yanılma maçı daha oynamış oldu Rıza Çalımbay.

Bir küçük 90 dakikaya birçok farklı uygulama sıkıştırdı dün akşam.

Milli maç arasında bazı oyuncularının performanslarını yükseltmişken, birlikte oynama becerisini aynı oranda yükseltememiş gözüktü.

Deneme yanılma adına kredisini çok kötü kullandığı bir karşılaşmada mucizevi bir galibiyetle nefes almış oldu.

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Dün akşam, takımı 2-0 geriye düşerken mutlak surette yan top uygulamalarında sınıfta kalındığını tespit etmiş olmalı.Stoperler ve uyumsuzlukları ayyuka çıkarken, orta alanda'sız ya da'sız bunun daha da bariz ortaya çıktığını tespit etmiş olmalı.Dün akşam'nın henüz hazır olmayı bırakın,takımıyla aidiyet bağını kuramadığınıgözlemlemiş olmalı.Dün akşam Rıza Çalımbay, Sosa konusunda fiziksel olarak hazır olmaktan ziyade;ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğini not etmiş olmalı.Milli maç aralarından dönüşlerin "muhteşem" olmadığı bir hafta yaşanırken elbetteÖnemli olanı elde etmiş'un önümüzdeki haftaya çok daha moralli olacağı, eksiklerinin takıma katılacağı düşünüldüğünde, gün itibariyle işin rengi değişiyor.Denemeler ve yanılmalarla 3 puan dahil birçok kazanımı olmuş bir karşılaşma sonrası alınacak dersler alınmıştır sanırım.Dün akşam, Sosa'yı oyuna aldıktan sonra, oyuncu değişikliğinde'u değil de yine Sosa'yı dışarı çıkarabilecek öz güven ve cesarete ulaştığında hem Rıza Çalımbay hem debaşka bir boyuta geçecektir diye düşünüyorum.Çünkü orada oyun okuma, maçı değerlendirme, müdahale işine dengeler" girmemiş olacaktır.konusuna ise hiç girmiyorum.