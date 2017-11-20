 Deneme, yanılma, kazanma – Olcay Çakır – Fotomaç ;
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HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Deneme, yanılma, kazanma

    Oynattığı, oynatmadığı, değiştirdiği, değiştirmediği oyuncularla, kafasında kurguladığı sistemle bir deneme yanılma maçı daha oynamış oldu Rıza Çalımbay.
    Bir küçük 90 dakikaya birçok farklı uygulama sıkıştırdı dün akşam.
    Milli maç arasında bazı oyuncularının performanslarını yükseltmişken, birlikte oynama becerisini aynı oranda yükseltememiş gözüktü.
    Deneme yanılma adına kredisini çok kötü kullandığı bir karşılaşmada mucizevi bir galibiyetle nefes almış oldu.

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    Dün akşam Rıza Çalımbay, takımı 2-0 geriye düşerken mutlak surette yan top uygulamalarında sınıfta kalındığını tespit etmiş olmalı.
    Stoperler ve uyumsuzlukları ayyuka çıkarken, orta alanda Okay'sız ya da Kucka'sız bunun daha da bariz ortaya çıktığını tespit etmiş olmalı.
    Dün akşam Rıza Çalımbay, Sosa'nın henüz hazır olmayı bırakın, takımıyla aidiyet bağını kuramadığını gözlemlemiş olmalı.
    Dün akşam Rıza Çalımbay, Sosa konusunda fiziksel olarak hazır olmaktan ziyade; kalben, ruhen hazır olmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğini not etmiş olmalı.
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    Milli maç aralarından dönüşlerin "muhteşem" olmadığı bir hafta yaşanırken elbette kazanılan 3 puanın nasıl ve ne şekil geldiğinin bir önemi kalmayabilir.
    Önemli olanı elde etmiş Trabzonspor'un önümüzdeki haftaya çok daha moralli olacağı, eksiklerinin takıma katılacağı düşünüldüğünde, gün itibariyle işin rengi değişiyor.
    Denemeler ve yanılmalarla 3 puan dahil birçok kazanımı olmuş bir karşılaşma sonrası alınacak dersler alınmıştır sanırım.
    Dün akşam Rıza Çalımbay, Sosa'yı oyuna aldıktan sonra, oyuncu değişikliğinde Yusuf'u değil de yine Sosa'yı dışarı çıkarabilecek öz güven ve cesarete ulaştığında hem Rıza Çalımbay hem de Trabzonspor başka bir boyuta geçecektir diye düşünüyorum.
    Çünkü orada oyun okuma, maçı değerlendirme, müdahale işine dengeler" girmemiş olacaktır.
    Abdülkadir konusuna ise hiç girmiyorum.

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