Ortak olma adımı...

Güçlü orta alan, isimlerden bağımsız birlikte oynama alışkanlığı kazanmış orta alan futbolcuları ile mümkün...

Güçlü gözüken isimlerle zayıf, zayıf gibi gözüken isimlerle de güçlü bir orta alan oluşturulması sık karşılaştığımız durumlar.

Trabzonspor takımı, orta alanda çeşitliliği yüksek lakin, uyumsuz bir takım olarak yoluna düşe kalka devam ediyor...

Ya doğru isimler eşleştirilir de, bu kritik dönem böyle zor galibiyetlerle atlatılırsa, ligin ikinci yarısında neler olur?

Yarışılan her kulvarın ortağı olunur, olacağı budur, bunlar konuşulmalı Trabzonspor için...



Samet Aybaba, maç öncesi analizlerini yapıp, kurgusunu sahaya döktüğünde, ilk olarak başarılı işler yapan bir Sivasspor izledik...

Önde baskıladığı Trabzonspor'u sürekli uzun oynamaya mecbur bıraktı...

Bu mecburiyet karşısında belki de hesap etmediği şey; Burak Yılmaz golcülüğü oldu..

Takımı yediği gole tepki verip oyuna hükmettiği dakikalarda; Rıza Çalımbay oyun içinde yer değişiklikleri ile karşılık vermeye çalışsa da kalesinde golü gördü.



Trabzonspor'un yediği golde "ofsaytın barizliği" Türk hakemliği açısından ibretlik bir gösterge idi...

Kabul edilebilir bir hata değildi...

Lakin Rıza Çalımbay'ın oyuna "iç" müdahalelerinin çözüm üretmediğini ve bu kadar mahkum oynamanın da kabul edilebilir tarafı olmadığını ifade etmemiz gerekiyor.

Gol öyle ya da böyle gelecekti, böyle gelmiş oldu, hepsi buydu...

Gelelim mi Abdülkadir'e?

Hocam bu çocuk oynar... Sizden önceki hoca çok gecikti bu çocuğu oynatmakta..

Adına da "gelişme" diyordu... Bu konuda ürün kendini gösteriyor ve mazeret kabul edilmez hale geldi...

Oyunu Kucka hamlenizle tuttunuz, Abdülkadir'le de aldınız.

Sırf Yusuf'un Abdülkadir sonrası performansına bakın, o bile kafi!

Haftalardır mecburi değişiklikler nedeniyle de Abdülkadir'e yer veremediniz, ya bu maçta da Uğur harici bir mecburi değişikliğe daha gitseydiniz o zaman ne olacaktı?