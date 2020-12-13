Tadı da yoktu tuzu da...

Artık Trabzonspor galibiyetlere değil de beraberliklere sevinir duruma geldi. Ne kendi sahasında ne de deplasmanda oynadığı oyun ve aldığı daha doğrusu alabildiği puanlar taraftarı ve de kendisini memnun ediyor. Ha belki takımı yönetenler gerek teknik ekip gerekse sorumlu yöneticiler.

Bir puanla durumu bir haftalığına da olsa kurtarmış olmanın zevkini yaşayabilir(!). Fakat ortada geleceğe dönük ne oyun tarzında ne de ileri bir hamlenin habercisi olacak bir ışık gözükmediğinde herkes sus pus olmuş durumda.

Bırakın günü kurtarmayı bu takım hem oyun hem de puan tablosunda geri geri seyretmektedir. Adeta "Acaba bu kulübün geleceği ne olacak?" şeklinde üzüntülü bekleyiş sezonuna girdik. Ben dikkatle bakıyorum.

Orta sahada takımı taşıyabilecek oyuna düzen verebilecek veya takımını sırtlayacak bir adam göremiyorum.

Bırakın bireysel olarak göze batacak birisini orta sahada oynayan oyuncular arasında ileriye dönük bir yardımlaşma ve sistemin parçası olduğunu sanacağımız bir varyasyon dahi görmek hayal oldu.

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Diğer taraftan büyük umutlarla alınan Afobe'nin dahi kaç maçtır sahada ne yaptığını anlayan bir tek insan bulamazsınız. Öylece kendi halinde kendi bildiği gibi doğaçlama adam top oynuyor. Hani açıklardan bir tek fırsat yaratacak bir kimse de yok.

Abdullah Avcı'nın takımı toparlama konusunda verdiği beyanatlarla, sahada takımın görünüş arasında ben hiçbir benzerlik göremedim. Savunma meselesine değinecek olursak Bakmayın Kayserispor yakaladığı bir sürü açıktan derli toplu ve de becerikli olamadığı için bu açıklardan pozisyon olarak faydalanamadı.

O zaman bu durumda savunma konusunda da hem bireysel hem de konsept olarak elle tutuşur bir fotoğraf gözükmüyor. Bugünün futbolunda takıma enjekte edilmeye çalışılan taktikler oyuncular tarafında bir ahenk ve uyum içerisinde sahaya yansıtılabilmelidir.

Bir teknik adam takımına herhangi bir mantıkta bir taktik vermek istediğinde oynatmaya çalıştığı sisitemin gerek oyuncuların gerek ise onların teknik tecrübelerine uygun ve uyumlu olmalıdır.

Yoksa sizin vermeye çalıştıklarınız havada kalır. Sonuç olarak bordomavili ekipte gözüken tablo "Aynı tas aynı hamam" Değişen sadece tellaklar olarak gözüküyor.