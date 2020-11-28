Zor da olsa

Bu maçın yorumuna geçmeden önce, bundan evvel bazı TV kanalında yorumculuk yapan Abdullah Avcı bu maçta Trabzonspor hocası olarak değil de yine bir TV de yorumcu olsa idi merak ediyorum acaba takımı Trabzonspor hakkında nasıl yorum yapacaktı?

Bir aya yakındır bu ekiple idmanda olduğuna göre takımda, oyunda ve oyuncularda değişen veya gelişen ne oldu?

Karşınızdaki takım Ankaragücü, ligin iki puanlı nerede ise bu sıralarda dahi küme düşmeyi garantilemiş veya inanmış bir takım. Bu takım karşısında dahi, sahada olan rakibinin Trabzonspor olduğuna bence bin şahit gerekir.

Savunma sanki görev yapmış gibi gözükse de karşısında ne bir bireysel olarak forvet oyuncusuna benzer bir futbolcu, ne de rakip savunmayı aşacak varyasyonlara sahip ofansif anlayışı olmayan bir takım.

Orta sahada ise ne onlarda ne de Trabzonspor'da oyunu canlandıracak, heyecan veya zevk katacak bir ekip yoktu.

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Sanki bu maçı seyretmeye değil de, karşısında uyumaya geldik. Abdulkadir Ömür çalışıyor, belki de tüm arkadaşlarından daha çok enerji sarf ediyor fakat ortada takımını bir üst vitese atacak bir tarz ortaya koyamıyor.Oysa tüm taraftar ondan çok daha etkili oyun umuyordu.Trabzonspor bir aklın ortaya koyduğu sistemli ve kollektif oyun tarzını halen ortaya koyamamış gözükmektedir.Onun için iki haftadır tesadüfen atılan birer gollerle şu an için altı puan aldı.Fakat şunu unutmayalım ki son iki haftada oynadığı takımlar bu ligin en zayıf ekipleri idi. Alınan altı puana ve ortaya konulan oyuna baktığınızda ortada sadece bireysel gayret ve becerilerle kazanılmış iki gol gözükmekte.Newton'un bıraktığı mirasa ek olarak ortada halen iyileşen pek fazla bir şey gözükmemekte. Abdullah Avcı ne edip edip "Oyun ve oyuncu bütünleşmesini" mutlaka tamamlamalıdır.Aksi halde hatlar arasındaki kominikasyonu kurmada ve oyun uyumu konusunda ileride de çok sıkıntı çekebilir.