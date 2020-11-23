Kazandı ama...

Trabzonspor kendi sahasında BB Erzurumspor ile yapacağı maç öncesi sahaya favori olarak çıktı. Elbette ilk sekiz haftada alınan sonuçlar ve takımın puan durumundaki yeri hiç de kendisi ile mütenasip değildi.

Bordo-mavili ekip yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında mutlaka kazanmak istiyordu. Evet sonuç itibarı ile arzu ettiği üç puana ulaştı.

Ama ortada düzeltilmesi gereken çok önemli sorunlar var.

Erzurumspor, deplasmanda oynamasına rağmen zaman zaman yakaladığı net gol pozisyonları değerlendiremedi.

Bunda sahanın ağır ve kaygan oluşuna ilaveten bir miktar da beceriksizlikleri sebep oldu.

Bu şartlar altında ben konuk ve komşu Erzurumspor takımını sahada ortaya koyduğu performansı nedeniyle kutlamak istiyorum.

Erzurumspor bir-iki nokta transfer ile birçok takımın canını yakabilir.

Görünen oyun zaafını sakın birileri sahanın ağır ve havanın yağışlı olmasına bağlamasın.

Zira aynı şartlar altında Erzurumspor'u da seyrettik.

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Halen Trabzonspor'da takım oyununu ve rakibi kendi sahasında sıkıştırıp üst üste beklenen gol pozisyonlarını oluşturmaktan uzak gördüm.Savunmaya gelince... Rakibin yakaladığı pozisyonlar onların da oyun içerisinde ne derece başarılı olduğunun göstergesidir.Hücumda Abdullah hoca, Nwakaeme'ye 'bildiğin gibi oyna' demiş ve ona serbestlik tanımış.Ama 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonki performansından çok uzaktı.Ekuban'a gelince... Gol atana kadar iyi gözüktü. Etkisiz alanlarda mücadele etti ve bunda da başarılı gözüktü.Ancak yine de kendisinden etkili olması istenilen pozisyonlarda ne yazık ki son derece sönük kaldı.Son olarak orta sahada takımı sevk ve idare edebilecek, oyuna tempo kazandırabilecek bir futbolcu olmayışı bu hattın forvete destek mahiyetinde etkisiz kalmasına neden olmuş olabilir.