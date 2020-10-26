Emelle değil amelle

İlk yarıda rakibini kilitleyen Trabzonspor, ne yazık ki ikinci 45'te aynı performansı ortaya koyamayınca ilk yarının ilk 5 dakikası içerisinde Fenerbahçe'ye teslim oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, orta sahasında iki kötü adamından biri olan Sosa'yı oyunu ağırlaştırıp akışını engellediğini fark edince sahadan aldı. Fenerbahçe bu alanda daha hızlı ve süratli oyun moduna geçip, Trabzonspor'a karşı üstünlüğü kurunca skor üstünlüğüne sahip oldu.

Trabzonspor'a gelince ilk yarıda ortaya koyduğu saha üstünlüğünü sonraları kaybetti. Fakat sahadan ayrıldığı skor farkına rağmen hiç de kötü bir performans ortaya koymadı.

Bu maçın skorunu Fenerbahçe'nin ikinci yarı başındaki ani parlayış ve fırsatcılığı belirledi.

Bu farkta Trabzonspor savunmasının defans derinliğini ve dengesini kaybetmesi de nedendi.

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Bordo-mavililerin orta sahasına gelince ikinci yarıda rakibini sahada kovalamadan, markaja alamadan serbest ve rahat oynamasına müsaade ettiği gibi ofansif anlamda da takımına ileri derinlik kazandıramadı.Bu gibi temel hatalar elbette oyun sonucunu belirleyen önemli faktörlerden biridir.Sonuç itibarı ile bordo-mavili ekip her ne kadar maça ille de kazanma azmi ve hırsı ile çıkmış olsa da maçın sonucunu belirleyen oyun içerisinde doğru ve yerinde müdahalelerdir.İşte Trabzonspor bunca arzu ve isteğine karşılık sahada galibiyeti yakalayacak bir oyun tarzı ve hamleyi ortaya koyamadı.Newton bana göre bu maçta gerekli müdahaleleri yerinde yapmasına rağmen oyuncuların azami performansının üzerine çıkması için elbette elinde sihirli bir değnek yoktu. Bence onun önüne bu kadroyu koyarak güya şampiyonluk rüyası göstermeye çalışan yönetim, bu sonuçlardan ilk sorumlu ekiptir.