Bu nasıl futbol?

Bir takım ki rakibi kendi sahasında oynamasına rağmen kendi ferdi ve takım yetenekleri ile size karşı galip gelmesi asla mümkün değil. Fakat siz bu sahada yakaladığınız ilk iki pozisyonu kullanamıyorsunuz. Buna rağmen şu veya bu şekilde ele geçirdiğiniz galibiyeti bu takım karşısında dahi koruyamadınız. Haa penaltı meselesi var, hakem itirazların ardından VAR'dan çağırılıyor. Buna bir itirazım yok. Ama uzatma dakikaları içerisinde elden uçan üç puana üzülmemek mümkün mü? Ekuban, Baker ve Hüseyin dışında takımda göze ve dişe dokunur bir adam göremedim. Hele Abdülkadir, Nwakaeme ve Afobe sanki bu takımda değiller gibi. Adeta köy kahvesinde orta şekerli bir kahve ısmarlar vari sahada gezindiler. Hele geçen yılın Nwakaeme efsanesi ne yazık ki bir yıl içerisinde iflas ediyor. Trabzonspor'un şu an oynamaya çalıştığı 4-1-4-1 oyun düzenini uygulaması şu an için eldeki kadro ile mümkün değil. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür bir de Flavio form nazlısı futbolcular. Bunların bireysel yetenekleri ile bu yükü sırtlamaları mümkün değil. Afobe her ne kadar şu an için kapalı bir kutu ise de geriden destek bulup top alamadığı da ayrı bir vakadır. Trabzonsporun diğer biz zaafı da 1-0 galip durumda olmasına ve rakibinin etkisiz futboluna rağmen sahada ve oyun içinde ne yazık ki oyun performansını etkileyecek ve rakibini düşürecek vites yükseltmesini beceremedi. Dünkü maçta gösterişli bir futbol oynanmadı. Futbol ve oyuncu yönünden istikrarsız bir görüntü de veriyor olabilirler. Büyük ümitlerle alınan bazı futbolcular henüz istenileni veya beklenileni ortaya koymuş değiller. Defans ve bilhassa orta alanda büyük aksaklıklar var. Bunun sebebi hoca ve oyuncular arasındaki iletişimin henüz oturmadığı şeklinde yorumlasak da gelecek için iyi niyet ortaya konulması halinde düzelmesini temenni ediyoruz.