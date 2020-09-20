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Necmi Perekli

Necmi Perekli

20 Eylül 2020 | Pazar

Bu sefer de olmadı!

bu sezon maçlara hiç de iyi başlamadı. Her iki maçın vizyonu da bu takımın bir Trabzonspor'u temsil etmesi geçmişine göre hiç de uygun değildi. Maçın teknik analizine girmeden önce şu noktaya değinmek isterim. Sahada seyrettiğimiz son transfer bu iki oyuncunun eğer idman eksikliği var ise eyvallah deyip gelecek haftaları bekleyelim. Yok eğer güya hazır olarak gelmiş de bu hafta hemen takımda yer bulmuşlar ise o taktirde yandı gülüm keten helvam... Yani Trabzonspor'un hali hiç de iyi gözükmemektedir. Şu Denizlispor'a gol atamayan bir Trabzonspor, ki rakibi ikinci yarıyı üstelik 10 kişi oynuyor. Geri kalan durumda da karar size aittir. Fakat hakemin verdiği tartışmasız penaltı kararını da neden VAR'a gidip iptal ettiğini bir türlü anlamış değilim. Bana göre bu pozisyon tartışmasız penaltıydı.

H H H

Bunları söylerken bu maçta sahada bordo-mavili ekip rakibine göre bir nebze daha iyi gözüktü. Fakat bu görünüş elbette ne bizi ne de fedakar taraftarı tatmin edecek bir düzeydeydi. Bu ufak da olsa farkın sebebi Trabzonspor, ligdeki durumlarının vahametine vakıf oldu veyahut rakibin zayıflığı onları biraz iyi gibi gösterdi. Ama siz gelin görün ki bu farklar ve sahadaki bu vizyon gelecek için Trabzonspor adına tehlike çanları çalmaktadır. Eddie Newton'ın zaman kaybetmeden takımın sahada bireysel yeteneklere dayalı futbol oynadığını fark edip, kollektif, yardımlaşmalı ve takım oyununa dayalı bir sistemi en kısa zamanda sahaya aksettirmesi gerekir. Bu gidişatla Trabzonspor'un taraftarını pek sevindirebileceğini sanmıyorum.

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Etiketler :
Trabzonspor

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