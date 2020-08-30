Flavio iyiydi – Necmi Perekli – Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Flavio iyiydi

Flavio iyiydi

'in iki önemli takımı ve , 'da yaptıkları hazırlık maçıyla kendilerini tarttılar.
Fakat bu tartıda kimse ağır gelmedi.
'ın takımı daha hazır gözüktü. Sahaya iyi yayıldılar.
Topları daha sakin kullandılar. Daha oturaklıydılar.
Trabzonspor ise henüz sezon başı olduğu için dağınıktı. Her iki devrede farklı kadrolar sahadaydı. Ancak iki kadro da birbirine üstünlük sağlayacak bir futbol oynamadı.
Yeni transferlerden Flavio gelecek günler için umut verdi. Diğerleri henüz hazır görünmedi.

***

Trabzonspor'un savunmasına gelince; eğer ligi bu savunma mantığı ile oynayacaksa işleri hiç de kolay değil. Newton geçen sezon son iki maçta umut vermişti. Bu krediyi kolay kaybetmemeli.
Trabzonspor'un bu oyununu değişim geçiren takım kadrosunun henüz oturmamasına abğlayabiliriz.
Samsunspor'a gelirsek Ertuğrul Sağlam takıma önemli şeyler katmış.
Ligde iyi işler yapabilirler.
İki Karadeniz ekibine de başarılı ve sorunsuz bir sezon dilerim.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 30 Ağustos 2020, Pazar
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