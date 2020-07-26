Sıralama değişmedi

İzmir'de ve Kayseri'de oynanan iki maçın sonucu puan tablosunda puan aritmetiğinde ikincilik ve üçüncülük sıralaması için önemliydi. Fakat ilerleyen dakikalarda Trabzonspor'un Kayserispor karşısındaki duruşu ile Göztepe'nin Sivasspor karşısındaki galibiyeti sıralamanın değişmeyeceğini gösterdi. İşin enteresan tarafı bu hafta oynanan maçlar esasen küme düşecek takımların geleceğini belirleyecekti. Bu da maçların heyecanını bir miktar artırıyordu. Kayserispor takımı dünkü maçta Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu futbolu baştan beri oynasa bu yıl bırakın küme düşme mücadelesini belki de ligde kendisine daha iyi sıralarda yer bulabilirdi. HHH Ancak ne yazık ki bu futbolla bu takım küme düşüyor. Trabzonspor her ne kadar şampiyonluk ipini göğüsleyememiş olsa da elde ettiği bu ikincilik sırası doğrusu pek de yadsınacak bir yer değil. Ayrıca Türkiye Kupası finalinde de olması bordo-mavililer için ayrı bir artı puan demektir. Bunun ifadesi Trabzonspor'un başarılı bir sezon geçirdiği anlamı taşır. Maçın teknik analizine geçersek, düşük tempoda başlayan karşılaşmada dakikalar ilerledikçe kaçan pozisyonlar ve atılan gollere baktığınızda maçın bir hayli kaliteli ve çekişmeli geçtiğini söyleyebiliriz. Maçta ise genelde oyunun ağırlığı mağlup olmasına rağmen Kayserispor takımındaydı. Ancak futbolda neticeyi gösteren pozisyonlarda başarılı olup gol atmaktır. Kayserispor işte bu son an vuruşlarını ya beceremedi ya da şanssızlığına kurban gitti. Trabzonspor ise sanırım kendisini fazla sıkmadan tüm enerjisini kupa finaline saklamıştır.