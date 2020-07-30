Kupa sahibini buldu

Maçın başlangıcında Alanya'nın Trabzon kalesinde önemli 3 gol pozisyonu görüyoruz. Fakat Alanya bunlardan istifade edemeyince sıra Trabzon'a geliyor. Bundan sonra karşılaşmaya ağırlığını sahaya koyan Karadeniz ekibi oldu. Fakat oyunun akışına baktığımızda zevksiz, pozisyonsuz, futbol kalitesi ve heyacanından uzak bir kupa finali seyrediyoruz. Bu maçın ne olduğunu bilmesek adeta gazozuna oynanan hususi bir maç seyrettiğimizi söyleyebiliriz. Trabzonspor neyse ki Sörloth'un uzattığı topa Abdülkadir Ömür'ün ayağından bulduğu gol ile 25. dakikada 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ise adeta her iki takım da topları ve akınları birbirlerine ikram eder şekilde tam bir sezon sonu maçı oynadılar.

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