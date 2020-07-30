Kupa sahibini buldu – Necmi Perekli – Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Kupa sahibini buldu

Maçın başlangıcında Alanya'nın Trabzon kalesinde önemli 3 gol pozisyonu görüyoruz. Fakat Alanya bunlardan istifade edemeyince sıra Trabzon'a geliyor. Bundan sonra karşılaşmaya ağırlığını sahaya koyan ekibi oldu. Fakat oyunun akışına baktığımızda zevksiz, pozisyonsuz, futbol kalitesi ve heyacanından uzak bir kupa finali seyrediyoruz. Bu maçın ne olduğunu bilmesek adeta gazozuna oynanan hususi bir maç seyrettiğimizi söyleyebiliriz. neyse ki 'un uzattığı topa Abdülkadir Ömür'ün ayağından bulduğu gol ile 25. dakikada 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ise adeta her iki takım da topları ve akınları birbirlerine ikram eder şekilde tam bir sezon sonu maçı oynadılar.

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Her iki takım da mahkum oynadı. Ancak oyunun uzatma dakikalarında Sörloth'un şahsi gayreti ile taşıdığı topla Trabzonspor 2-0 öne geçti. Sörloth'un taşıyıp götürerek enfes bir vuruşla topu filelere buluşturması, tarzı adeta sönük bir balon gibi olan maça bir renk ve bir estetik katmış oldu. Bu denli tek maçla sonucu bağlanan kupa finallerinin stratejisi çok önemlidir. Zira yapılan hiç bir hatanın ileride telefisi gibi bir imkan olmadığı için çok dikkatli olunması gerekirdi. Fakat maçın da oyun akışına ve kalitesine baktığımızda 'un bu maçı hak edecek hiçbir performansının olmadığını gördük. Trabzonspor bu oyunla her durumda Alanya'dan daha üstün olduğunu gösterdi. Alanyaspor'un bu kadar renksiz bir maç oynamasını ben şahsen hocaları Erol Bulut'un ve bazı oyuncularının bazı transfer tekliflerine kafalarını yormalarına bağlıyorum. Bu kupa Trabzonspor'a sezondaki kayıplarının adeta bir tesellisi gibi oldu. Son olarak Newton'un oyun akışı içerisindeki değişikliklerle rakibine hamle vermeyerek oyun üstünlüğünü elinde tutması dikkatlerden kaçmadı.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 30 Temmuz 2020, Perşembe
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