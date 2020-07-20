Bir kupa daha var

Trabzonspor kendi evinde küme düşme tehlikesinin hemen üstünde yer alan rakibi İttifak Holding Konyaspor karşısında hiç umulmadık bir mağlubiyet aldı.

Rakibi Konyaspor ise küme çizgisinden bir hayli uzaklaştı.

Oyuna iyi başlayan taraf Karadeniz deviydi.

Fakat aynı istikrarı ve performansı maç boyunca sürdüremedi.

Oyunun üstünlüğünü zaman zaman elinde bulundururken, bazen de rakibine kaptırdı.

Nitekim 3-1 galip durumda iken oyun inisiyatifi tamamen rakibin eline geçti.

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Maçı adeta seyre dalan Trabzonspor geri kalan zaman içerisinde de iki yiyerek sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.Maç devam ederken tüm dikkatler İstanbul 'daki Başakşehir maçında idi.Başakşehir'in önde olması sanırım bordo-mavili oyuncuların direncini kırmıştır.Öyle veya böyle bu sezon da şampiyonluk elden kaçtı.Ancak başarı grafiğini ille de birinciliğe bağlayıp takımı başarısız göstermek bana göre yanlıştır.Bu yolda ikincilik de pek yabana atılır bir sıralama değildir.Bu maçtan sonra biliyorum ki birçok yazar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e olmadık eleştiriler getirecek.

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Ama ben diyorum ki bu şartlar altında düne kadar iyi bir performansla sergiledi. Ben sadece yönetimin Hüseyin hocanın arkasında neden duramadıklarına hayret ediyorum.

Bu arkadaşı kritik zamanda göreve getiren bu yönetim değil mi?

Süper Lig bitti tamam ama geride yine önemli bir kupa olduğunu unutmamak gerekir.

Moralleri hepten bozup da hiç olmaz ise Ziraat Türkiye Kupası'ndan da mahrum kalmamak gerekir. Bunun için bir an önce toparlanmak gerek.