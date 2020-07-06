Önce endişe sonrasında neşe – Necmi Perekli – Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Önce endişe sonrasında neşe

Önce endişe sonrasında neşe

, deplasmanında zorlu rakibi ile oynadığı maç kendi açısından fevkalade kritik ve şampiyonluk yolunda mutlaka aşılması gereken bir engeldi.
Fakat bordo-mavililer, bu engeli zor da olsa aşmasını bildi. İlk yarıda yakaladığı penaltıyı değerlendirirken rakibi Galatasaray'ın akabinde 10 kişi kalması da doğrusu Trabzonspor için bulunmaz fırsattı.
Esasını ararsanız oyun ilerledikçe Galatasaray'ın bırakın 10 kişi kaldığı bahanesini başta yaptığı iki atağın dışında bordo-mavili kalede doğru dürüst bir pozisyonu yoktu.
Bu ve oyun mantığı ile zaten Galatasaray'ın Trabzonspor'u sahadan mağlup ayırması asla mümkün gözükmüyordu.
Zira galibiyete inanan ve en çok kendisine puan lazım olan Trabzonspor sahada maçı almak adına hem düzgün hem de kurallara uygun futbolu ortaya koyarken şampiyonluk yolunda tesadüfen yürümediğini bu maçla da gösterdi.
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Golü bulduktan sonra eskiden eleştirilen takımın geri çekilme hastalığı bu maçta görülmedi.
Demek ki takımın hocası Hüseyin Çimşir bu zaafı atlatarak takıma yeni bir konsept kazandırmış gözüküyor.
Zaten bundan sonra da Trabzonspor rakibini iyice sıkıştırmaya başladı ve bu arada galibiyeti perçinleyen ikinci golü Novak ile buldu.
Trabzonspor bu maçta ortaya koyduğu futbol ile gerçekten rakiplerin dahi taktirini kazanırken sahaya konulan bu futbol tablosunun ressamını da kutlamadan geçemeyeceğim.
Artık bundan sonra sahalarda rekabete açık ile Trabzonspor kalmış oluyor.
Gelecek 4 maçta sinirlerine hakim olan fırsatları iyi değerlendirip puan cetvelinde hesabı tutturanlar bu işi görecek.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 06 Temmuz 2020, Pazartesi
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