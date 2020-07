Üç önemli nokta

BÖLÜM 1: Trabzonspor'da son haftalarda bariz bir oyundan düşüş var. Tabii bunu zorlu şampiyonluk yolunda normal karşılamak lazım… Ama bu şampiyonluk yarışını tehlikeye atacak boyutlara varırsa işte o zaman herkes oturup kendine ait kontrolü yapmalıdır.

Takımın çoğu zaman kesik, kimi zaman da simetrik futbol oynadığını daha önce de yazdık.

Yarışmacı takımlar için bu durum hedefe varma konusunda sıkıntı yaratabilir...

Yani 90 dakikanın ya başında, ya ortasında ya sonunun 15-20 dakikasında oyuna asılmalar… Galibiyete yetecek gol sayısını bulunca da skoru koruma çalışmaları… Bu bir yerde normal kabul edilebilir. Ama bu geriye yaslanmaların ve skoru koruma çalışmalarının nedeni şayet kondisyon, güç, disiplin ve yetersiz kalan oyun terbiyesi ise işte o zaman "Yandı gülüm…" Bu saatten sonra da teknik kadronun fiziki acıdan takım üzerinde yapacağı pek bir şeyi olduğunu sanmıyorum. İş tamamen futbolcuların omuzuna biniyor.

***

BÖLÜM 2: Şimdi gelelim Trabzonspor'da aksamalara ve yetersizliğe neden olanlara...

Bir takım çok pozisyona girip gol bulma miktarında azalma yaşıyorsa mutlaka aksayan bir taraf vardır. Biz bu konuda üç aksaklık tespit ettik… Trabzonspor orta sahası modern futbolun gerektirdiği gibi oynamıyor.

Modern futbolda hücum anında orta saha, rakip savunma yerini almadan sonuca gitmeli. Trabzonspor orta sahası gereksiz yan pas, çalım ve zamansız fantezi hareketler yapıyor. Bu da karşı savunmanın toparlanmasına neden olmakta… Savunma özellikle de stoperde hâlâ kesin isimlerini bulamamış.

Her maç değişik oyunculara görev verilmesi takım ve oyuncunun performansını olumsuz etkilemekte… İleri uç hemen hemen her maç farklı oyunculardan kuruluyor.

Sörloth'un gerilere gelip top alması, pozisyon araması hatalı...

Bir santrforun istisnai hal olmadıkça gerilere gelip pozisyon kovalaması onun gol verimliliğini düşürüyor. Sörloth bu fazlalıklardan kendini mutlaka kurtarmalıdır.

***

BÖLÜM 3: Trabzonspor un Galatasaray ile oynayacağı maç her iki takım için de çok önemli...

Her iki takımda da eksikler var ama en önemlisi formsuz ve sorumsuz oyuncuların miktarları… İki takımın da maç üzerinde avantajları ve dezavantajları var.

Hangi takım dezavantajlarını avantaja döndürebilirse galibiyete yakın taraf olur.