Hedefe giden yol – Necmi Perekli – Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Hedefe giden yol

Hedefe giden yol

'da son haftalarda nedense bariz bir düşüş var. Tabii bunu stresli ve zorlu şampiyonluk yarışını tehlikeye atacak boyutlara varması korkusu yaşanıyor. Elbette liderlik ve şampiyonluğun ilk adaylarından biri olmak rakipleri motive edecektir ama Trabzonspor sergilediği oyun ile ne yazık ki rakiplerinin direncini kıramadı. Bordo-mavili ekip oyuna çok hırslı ve hızlı başladı. Nitekim 3. dakikada ile golü buldu. Buldu ama bundan sonraki 87 dakikanın hesabını yapamadı. Sanki 'Gol atan galip' şeklinde bir havaya büründü. İlerleyen dakikalarda Ankaragücü oyunda daha bir ağırlık hissettirmeye başladı. Normalde erken gelen gol sonrası başkent ekibinde bir çözülme beklenir ama tam aksi bir durum yaşandı. Trabzonspor, orta sahasında yaptığı fantastik ve gereksiz paslaşmalar nedeniyle oyundan düşüyordu.

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Takımın etkisiz kaldığı dakikalarda veya oyunun tehlikeye girdiği anlarda Hüseyin Çimşir hocanın oyuna mutlaka müdahale ederek oyun şeklini rakibin durumuna göre değiştirmesi gerekir. Sörloth'un da altı maç sonra golle buluşmasına rağmen oyun düzeninde hiçbir etkisi olmadı. Bana göre oyun içerisinde ya doğru kullanılamıyor, topla buluşturulamıyor veya rakipleri onu çözdüler. Sıkı markaj uyguluyorlar. Savunmada ise Fırtına gittikçe çöküntü yaşamaya başladı. Özellikle Pereira'nın başına buyruk ve sinirli tavırları takıma zarar vermeye başladı. Son zamanlarda oyuncuların gerek maçta gerekse idmanlarda sakatlanmalarına bir anlam vermek mümkün değil. Bu noktaya dikkat çekmek isterim. Zira şu sıralarda oynanan tüm maçların final havasında olduğunu unutmamak gerekir.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 28 Haziran 2020, Pazar
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