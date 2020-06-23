Moraller bozulmasın

Bu sıcak havada iki takımın da ortaya koyduğu mücadeleyi taktir ve tebrik etmek gerek. Trabzonspor bu maçı mutlaka almak zorundaydı. İşte bu stres bordo-mavili ekibe rahat futbol oynama imkanı vermedi. Aytemiz Alanyaspor ise bana göre tüm ikbalini kupa sınavına bağladığından 'bu maçtan ne kopartırsa kârdır' psikoloji ile oynadı. Bu nedenle Trabzonspor'a göre bir nebze daha rahat göründü. Yenilen ilk gollerde her iki takım da adeta aynı hatayı yaptı. Ancak ilerleyen dakikalarda tam Aytemiz Alanyaspor'un oyundan düştüğü anda Novak'ın ferdi müdahalesi ve takipçiliği sonucu Trabzonspor öne geçti. Fakat maçın bu skorla sonlanacağı anlar geldiğinde Bakasetas'ın uzaktan salladığı adeta gülle gibi şut kalecilerin asla müdahale edemeyeceği bir yeri bulunca Alanyaspor beraberliği buldu.

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Bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gereksiz adam değiştirmesi bana göre yanlıştı. Hadi ilk iki değişikliği yaptın tamam ama Abdülkadir Ömür gibi topa basıp zaman kazanan bir oyuncunun çıkarılması büyük yanlıştı. Liglerin sonu yaklaşıyor. Bu kritik döneme girildiği zaman hakemler üzerinde durmadan yorum yapıp medet umanlar ve ortalığı bu müessese üzerinde bulandıranlar acaba bu maçın hakemi hakkında ne diyecekler? Bunu merak ediyorum. Şu anda her ne kadar iki puan kaybedilmiş ise de iddia ediyorum ki diğer maçlarda da rakipler puan kaybedeceğinden Trabzonsor cihetinde üzülmeyei gerektirecek hiçbir görüntü yoktur. Yeter ki ki oyuncular demoralize olmaınlar. Bu konudaki motivasyon idarecilere ve teknik heyete düşer. Bunun için gereken adımlar hemen atılmalı ve önlemler alınmalıdır.