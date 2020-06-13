Trabzonspor’un zorlu maçı

Trabzonspor'un maçlara verilen uzun aradan sonra liderlik ve şampiyonluk yolunda en çok çekindiği rakibi İzmir ekibi Göztepe idi.

Bordo-mavili ekip ilk yarıda bulduğu gol ile maça ağırlığını koyarken Göztepe özellikle ilk yarıdaki oyunu ile "On maç oynasa yine de galip gelemez" denilen tempo ile maçı sürdürdü.

Maçın oynanma esnasına baktığımızda Trabzonspor galibiyet için çok daha istekli ve galibiyete yakın iken, rakibi Göztepe maçı adeta angarya gibi oynuyordu.

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Bu arada orta sahadaki en önemli adamı Guilherme'nin 2 sarı karttan kırmızı görmesi ile Trabzonspor on kişi kaldı. Ama bu eksiklik dahi Göztepe'nin Trabzonspor'a üstünlük sağlamasına yetmedi.Trabzonspor bu maçı tecrübesi ve klâsı ile kazanmıştır. Özellikle bloklar arası organizasyon oyun üzerindeki koordinasyonu ile rakibi Göztepe karşısında ilk yarıda çok daha derli toplu görünen ekip idi.İkinci yarıya ise eksik kadrosuna rağmen golle başlaması bu maçtaki üsütünlüğünün en bariz emaresi idi.

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Göztepe'nin ikinci yarıda bazı zaman aralıklarında Trabzonspor yarı sahası ve ceza sahasına inmesi ise son derece bilinçsiz ve cılız ataklar olmaktan ileri gidemedi.Oyunun belli bir zaman aralığında Nwakaeme oyundan alınınca hiç te hoş olmayan tavırları göze battı. Bu konuda Nwakaeme'nin hocasının taktirini kabullenip neden dışarı alındığını düşünmesi gerekirdi.Bir de Alexander Sörloth acaba 4-5 maçtır neden golle buluşamadı bunun da araştırılması gerekir.Göztepe'nin atakları tecrübeli Trabzon savunmasınca kolayca savuşturuldu.Oyunun akışına baktığımızda Trabzonspor'un bu gidişle şampiyonluk yolunun engellenmesinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz.