Yola devam – Necmi Perekli – Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli Yola devam

Yola devam

Her iki takım da kazanmak için mücadele etti.
'un gayesi lig liderliğini tekrar ele geçirmekti.
Pazar günü 'le oynayacağı maça da moralli çıkmak istedi.
Trabzonspor dün sahaya 5 yerli futbolcusu ile çıkarak kadrosunu bir nevi revize etti.
Oyunun ilk başlarında hakim takım konuk Trabzonspor'du. Nitekim Novak ve Sosa'nın attığı gollerle ilk 30 dakikayı 2-0 önde geçti.
Savunmayı sağlama almak için orta sahayı defansının önüne çekince o zamana kadar maçın hiçbir etkinliğine iştirak etmeyen Malatyaspor oyunda yavaş yavaş üstünlüğü kurmaya çalıştı.
Trabzonspor'u baskı altına aldı.
Golü de de bu baskı sonucu ile bularak beraberlik için umutlandı.
Fakat ikinci yarıda Nwakaeme'nin ayağından 3. gol gelince adeta maçın sonucu belli olmuş oldu.

***

Sörloth'un sakatlanıp oyundan çıkmış olması Malatyaspor'un daha çok ileriye çıkmasını sağlasa da Trabzonspor'u çok da zorlayamadılar. Trabzonspor orta sahası iyi not almıştır.
Geçen haftaların eleştirilen isimleri Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür maça hareketlilik kattı. Serkan'la Hüseyin savunma alanlarında fevkalade başarılı gözüktü. Nwakaeme bu maçta da biraz etkisiz görüldü fakat attığı şık gol ile takımını rahatlattı.
Oyun kalitesini ortaya koyan ve net bir galibiyet skoru yakalayan bordo-mavililer, Başakşehir'le oynayacakları kritik karşılaşma öncesi hazır olduklarını gösterdi.
Ancak Malatya'nın adeta havlu atmış vaziyetine de aldanmamak gerektiğini hatırlatırım. 3-1'lik galibiyetin rakibin zayıf ve etkisiz oyununa bağlı olma ihtimalini düşünerek Başakşehir maçına tedbir alınması gerekir.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 12 Mart 2020, Perşembe
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