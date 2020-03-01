Trabzon yoluna devam ediyor

Her ne kadar her iki takımın oyuncuları bu havayı gönülden hissetmeye müsait değilseler de bu maç tam bir Karadeniz derbisi havasında centilmence oynandı.

Havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasına rağmen ilgisi ve kalitesi yüksek bir maç izledik. Oyunun ilk yarısını konuk takım Rizespor 1-0 önde bitirdi. Bu yarıda Rizespor gerçekten hem Trabzonspor'dan daha üstündü hem de bulduğu fakat değerlendiremediği pozisyonlarla adeta maçı götüreceği görüntüsü verdi. İlk yarıda Trabzonspor oyuna gayet pasif ve yavaş tempoda girdi.

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Güçlü bir ekip karşısında bu maçta olduğu gibi mağlubiyetin altından kalkması zor olur. Fakat ikinci yarıda Trabzonspor, Guilherme yerine Nwakaeme'yi alınca bordo-mavililer sahada üstünlük sağlamakla beraber oyunun kalitesi ve şekli de tamamen değişti.

Bu arada Rizespor'un 1-0'lık galibiyet ağırlığını taşıyamadığına sahada galip durumda iken ortaya koyduğu çelişkili oyunla anladık.

İlerleyen dakikalarda bordomavililer bariz üstünlük kurdular.

Sosa ve Ekuban, ikinci yarıda takımları adına etkili paslar ve çıkışlar yaptılar.

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Guilherme için iki satır yazmak isterim. Bazı oyuncular ikinci sınıf takımlarda birinci sınıf futbol oynamalarına rağmen birinci sınıf takımlarda ne yazık ki aynı performansı gösteremezler.

Bence Guilherme de oynadığı oyun stili ile futbola yatkın birisi olarak gözükmekle beraber kendisinden beklenileni veremiyor.

Sörloth'u makasa alan Rizesporlular, arada diğer gol yollarını ihmal edince peş peşe hem pozisyon verdiler hem de farklı skora engel olamadılar.

Zaten ikinci golden sonra da oyun disiplinini Rizespor tamamen kaybetti. Şunu özellikle belirtmek isterim, kaçırdığı pozisyonları göz önüne almakla beraber bu futbolla küme çizgisinde gelecek maçlarda süratle uzaklaşacağına eminim.