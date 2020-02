Kalite de puan da berabere

Bu liglerin her zaman futbol adına en güzel ve kaliteli oyunu Trabzonspor- Beşiktaş arasında oynanan maçlarda ön plana çıkmıştır. Dünkü maçta da gerçekten futbol adına çok güzel şeylere şahit olduk. Bu meyanda her iki takımı da oynayan ve oynatanları kutlamak isterim.

Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ı gergin, panik havasında ve şuursuz buldum. Buna mukabil Trabzonspor ise ilk yarıda enerjik ve sakin, ayrıca ne yaptığını bilen bir oyun sergiledi.



İlk yarı bu sebepten Trabzonspor galibiyeti ile sonuçlandı. Fakat ikinci yarıya çıkıldığında ortada bambaşka bir Trabzonspor ve Beşiktaş gözüktü. Yani gömlekler adeta değişti. Özellikle orta sahada havlu atmış gibi bir Trabzonspor vardı.

Sosa, Ndiaya ve Guilherme nerede ise yokları oynadı. Bir hafta içinde bu üç adamın bu denli düşüş göstermesi hayrettir.

Beşiktaş ikinci yarıda sahanın üstünlüğünü ele geçirdi. Bu arada gelişen Beşiktaş akınlarında Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın gittikçe devleştiğine şahit olduk.



İlerleyen dakikalarda da galip duruma geçmiş olmasına rağmen Beşiktaş'ın kaçırdığı fırsatlar ise doğrusu kendi taraftarına saç-baş yoldurdu. Sonra da son dakikalara yaklaştığımızda attığı golden başka sahada gözükmeyen Sörloth'un algoritmik bir hesapla girdiği gol pozisyonunu iyi fark eden Ekuban, yerinde ve zamanında pasını verdi. Sörloth'un birden bire tekrar sahneye çıkarak Trabzonspor'u ipten alan beraberlik golünü kaydettiğine şahit olduk. Bu beraberliğe rağmen Trabzonspor'u bu yılın planlarından geri çevirecek bir eylem olmaktan uzaktır.

Her durumda bundan sonraki maçlarını da dikkatle oynadığı taktirde şampiyonluk yolunda diğer takımlardan en azından şu an göğüs farkı ile ileride gözükmektedir.