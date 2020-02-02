İlk yarıda bitirdi – Necmi Perekli – Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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İlk yarıda bitirdi

Maçın ilk dakikasında yediği gole rağmen hiçbir zaman paniklemedi.
Taraftarının müthiş desteğiyle Sörloth ve Novak'ın attığı gollerle ilk yarıyı önde bitirdi.
erken öne geçti.
Daha aktif olacağı yerde pas hataları ile durağan bir hale geçti.
Bir maçın kazanılmasında önemli üç faktör; irade, mücadele ve strateji uygunluğudur. Trabzonspor bu üç faktörü ilk yarıda nerede ise yüzde 100 doğru ve yerinde uyguladı.
Fenerbahçe ilk yarının ilerleyen dakikalarında mağlup duruma düşmüş ve bir aralar pozisyonlar yakalamış olmasına rağmen acemiliği andıran telaşlı halleriyle bu pozisyonları harcadı.
Bu denli maçlarda mağlubiyetten sonra kendini toparlayıp galip duruma geçebilecek stratejiyi ortaya koymak çok zordur. Trabzonspor bunu ilk yarıda rakibin de hatalarından yararlanarak başardı.
Trabzonspor karşısında tüm iddialı duruşuna rağmen Fenerbahçe'nin bu maçta ortaya koyduğu oyun son derece baskılıydı.
Ancak son anlarda acemi ve beceriksiz hareketler yaptılar.
Bu düzenle bu maç 90 dakika daha uzasa sarı-lacivertlilerin gol atma imkanı çok zordu.
Trabzonspor ise savunmaya dönük görev anlayışında ve oyuncu kullanımında minimum hata ile oynadı.
Savunma mantığını ise çok iyi uyguladı. Fenerbahçe oyunun ilerleyen dakikalarında da yakaladığı pozisyonları adeta hovardaca harcadı.
Burada Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın yerinde ve başarılı müdahalelerini taktir etmeden geçemeyiz. Bu maçta sonuç olarak harcadığı pozisyonlara bakınca Fenerbahçe'nin beceri eksikliği çok öne çıktı.
Fakat bu noktada da Trabzonspor'un mağlubiyetten dönerek bu maçı kazandığı performansı da göz ardı edemeyiz.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 02 Şubat 2020, Pazar
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