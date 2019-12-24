Önemli galibiyet

Maçla ilgili kim ne derse desin, ne yazarsa yazsın bugünkü şartlar altında ben alınan üç puana bakarım. Hem de deplasmandaki bir karşılaşmayı kazanmak çok önemli.

'İyi oynadım ama puan yok', ne yapayım öyle oyunu!

Onun için usturayı baştan iyi bilemek gerekir.

Bu bir lig maratonu.

Burada birileri paçayı kurtarmaya çalışırken, birileri de şampiyonluk sevdasındadır.

Herkesin malumudur ki şampiyonluk için oynuyorsanız üçer puanları küpe atmasını bileceksiniz.

Haa, gelelim sahadaki futbolun kalitesine ve estetiğine.

Yani puanları kaptın kaptın, sonraki işin teferruatına.

Trabzonspor ilk devrede Sörloth'un kafasından zor pozisyonda golü buldu ve ikinci devreye de bu skorla çıktı.

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