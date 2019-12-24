Önemli galibiyet
Maçla ilgili kim ne derse desin, ne yazarsa yazsın bugünkü şartlar altında ben alınan üç puana bakarım. Hem de deplasmandaki bir karşılaşmayı kazanmak çok önemli.
'İyi oynadım ama puan yok', ne yapayım öyle oyunu!
Onun için usturayı baştan iyi bilemek gerekir.
Bu bir lig maratonu.
Burada birileri paçayı kurtarmaya çalışırken, birileri de şampiyonluk sevdasındadır.
Herkesin malumudur ki şampiyonluk için oynuyorsanız üçer puanları küpe atmasını bileceksiniz.
Haa, gelelim sahadaki futbolun kalitesine ve estetiğine.
Yani puanları kaptın kaptın, sonraki işin teferruatına.
Trabzonspor ilk devrede Sörloth'un kafasından zor pozisyonda golü buldu ve ikinci devreye de bu skorla çıktı.
***Bu arada Konyaspor'un forvetlerinin iki net pozisyonda vuruşları ise sadece gülünç olarak nitelendirilir.
Son derece beceriksizler.
Ya maçın sonlarına doğru boş kaleye atamadıkları pozisyon?
Demek ki Konyaspor'da bir gol beceriksizliği var.
Trabzonspor'a gelince... Üç puanın dışında sahada pozisyon ve galibiyeti hak edecek bir oyun yok.
Yani dememiz odur ki şampiyonluğu hedefleyen bir takım bu denli kötü futbol ile galibiyetleri zorlu rakipleri karşısında yakalaması bana göre çok zordur.
Fakat şunu belirtmek isterim ki Trabzonsporun başarılı olması için elde şu an her imkan var.
Hatta rakiplerin sapır sapır döküldüğü bir sezon yaşadığımızı da unutmayalım.
Burada önemli olan bu imkanları bir araya getirip organize olabilmek ve mutlu sona ulaşmak.