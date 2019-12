3 puan iyidir

Şüphesiz her iki takım için de önemli bir maçtı.

Biri zirveden kopmamanın hesaplarını yapıyor diğeri de bir an önce alt sıradan kurtulmanın gayretindeydi.

Trabzonspor "dakika 1 gol 1" yaptı ancak hemen gevşeyerek oyundan düştü.

Bu zaaf neredeyse her maçta teşhis ediliyor.

Antalyaspor her hücumda pozisyon üretti ancak bunları değerlendirmede beceriksiz ve şanssızdı.

Gelelim savunma mantığına. Bu konuda da Trabzonspor zayıf.

Trabzonspor'un attığı her golde Antalyaspor savunması hata yaptı.

Diğer taraftan bordo-mavili takımın savunması da pek içi açıcı durumda değil.

Orta sahası da aynı tas aynı hamam.

Yani pek sevindirici bir durumda değil.

Daha zorlu bir maçta rakipleri Trabzonspor'u kolayca avlar.

Bunun sebebi de savunma ve orta saha oyuncuları seçiminde Ünal Karaman'ın çok fazla değişim yapması. Tabii bunda şanssız sakatlıkların da etkisi var.

Yine de takım ne sebeple olursa olsun bir türlü beklenen istikrarı sağlayamadı.

Her halükarda deplasmanda alınan 3 puan elbette her türlü eleştirinin dışında kalıyor.

Madem amaç galibiyet işte size 3 puan.

Zaten hedef şampiyonluksa:

"Kötü dahi oynasan önemli olan üç puanı haneye kaydetmektir." Antalyaspor'a baktığımızda 3 gol yemesine ve bu sonuçla alt sıralarda kalmasına rağmen Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu oyunu tekrarlarsa bu kaostan kurtulur gibime geliyor.