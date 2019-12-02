Hakkı buydu

Trabzon'da oynanan sezonun derbisinde ağır hava ve saha şartlarının da etkisiyle zevksiz bir oyun vardı. Ancak mücadeleci bir müsabaka oldu.

Lider Sivasspor'un galip gelmesi iki takıma bu maç öncesi daha dikkatli olmaları için ciddi bir uyarıydı.

Yarıştan kopmaması için ikisi de kazanmak için sahaya çıktı.

Oyun içerisinde her iki takıma da yakışmayan önemli ölçüde pas hataları ve yanlış oynanan toplar gördük.

Trabzonspor'un attığı gole kadar oyunda her iki takım da dengeliydi ancak skorun 1-0 olmasından sonra nedendir bilinmez Trabzonspor skoru korumaya yöneldi. Bu yanlıştı.

Bu oyun planı içerisinde Sörloth'un yakaladığı önemli pozisyonlardan istifade edememesi Trabzon adına maçı koparamadı.

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