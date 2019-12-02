Hakkı buydu
Trabzon'da oynanan sezonun derbisinde ağır hava ve saha şartlarının da etkisiyle zevksiz bir oyun vardı. Ancak mücadeleci bir müsabaka oldu.
Lider Sivasspor'un galip gelmesi iki takıma bu maç öncesi daha dikkatli olmaları için ciddi bir uyarıydı.
Yarıştan kopmaması için ikisi de kazanmak için sahaya çıktı.
Oyun içerisinde her iki takıma da yakışmayan önemli ölçüde pas hataları ve yanlış oynanan toplar gördük.
Trabzonspor'un attığı gole kadar oyunda her iki takım da dengeliydi ancak skorun 1-0 olmasından sonra nedendir bilinmez Trabzonspor skoru korumaya yöneldi. Bu yanlıştı.
Bu oyun planı içerisinde Sörloth'un yakaladığı önemli pozisyonlardan istifade edememesi Trabzon adına maçı koparamadı.
***Fakat Galatasaray yediği golden sonra daha aktif gözüktü ve oyun üstünlüğünü tamamen ele aldı.
Zaten yakaladığı beraberlik golü adeta kaçınılmazdı.
Oyunun başlangıcında Galatasaray adeta beraberliğe fit şekilde bir plan ortaya koymuştu.
Bu şekilde de istediğine ulaştı gibi gözüktü.
Öne geçtikten sonra Trabzonspor'un oyundan düşmesinin, "Acaba teknik direktör Ünal Karaman'ın takımda fazla değişikliğe gitmesinin etkisi oldu mu?" diye düşündüm.
Netice itibarıyla bir derbi maçı daha berabere bitti.
Süper Lig'de bugünkü tabloya bakıldığında sezon bitiminde ilk üç sırayı Anadolu takımlarının paylaşmasına şahit olursak hiç kimse şaşırmasın.
Maçı hakkı beraberlikti.