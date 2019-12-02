Hakkı buydu – Necmi Perekli – Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Necmi Perekli Hakkı buydu

Hakkı buydu

Trabzon'da oynanan sezonun derbisinde ağır hava ve saha şartlarının da etkisiyle zevksiz bir oyun vardı. Ancak mücadeleci bir müsabaka oldu.
Lider Sivasspor'un galip gelmesi iki takıma bu maç öncesi daha dikkatli olmaları için ciddi bir uyarıydı.
Yarıştan kopmaması için ikisi de kazanmak için sahaya çıktı.
Oyun içerisinde her iki takıma da yakışmayan önemli ölçüde pas hataları ve yanlış oynanan toplar gördük.
'un attığı gole kadar oyunda her iki takım da dengeliydi ancak skorun 1-0 olmasından sonra nedendir bilinmez Trabzonspor skoru korumaya yöneldi. Bu yanlıştı.
Bu oyun planı içerisinde Sörloth'un yakaladığı önemli pozisyonlardan istifade edememesi Trabzon adına maçı koparamadı.

***

Fakat yediği golden sonra daha aktif gözüktü ve oyun üstünlüğünü tamamen ele aldı.
Zaten yakaladığı beraberlik golü adeta kaçınılmazdı.
Oyunun başlangıcında Galatasaray adeta beraberliğe fit şekilde bir plan ortaya koymuştu.
Bu şekilde de istediğine ulaştı gibi gözüktü.
Öne geçtikten sonra Trabzonspor'un oyundan düşmesinin, "Acaba teknik direktör 'ın takımda fazla değişikliğe gitmesinin etkisi oldu mu?" diye düşündüm.
Netice itibarıyla bir derbi maçı daha berabere bitti.
'de bugünkü tabloya bakıldığında sezon bitiminde ilk üç sırayı Anadolu takımlarının paylaşmasına şahit olursak hiç kimse şaşırmasın.
Maçı hakkı beraberlikti.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 02 Aralık 2019, Pazartesi
    1. SMS: NPE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Necmi Perekli'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      NPE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN