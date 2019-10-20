Artık daha dikkatli olmalılar

Trabzonspor kendi sahasında zorlu rakibi Gaziantepspor karşısında farklı galip gelerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Son haftalardaki başarılı futboluna dünkü galibiyet ile bir yenisini daha eklerken, karşılaşmanın sonlarına doğru oynadığı hedefe yönelik futbolu ile üç puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor takımında tüm oyuncular görevlerini layıkı ile yapmaya çalıştılar. Ancak Nwakaeme için esaslı bir ikaz yapılmalı. Bu oyuncu son haftalarda süratle formdan ve oyuna katkıdan uzaklaşmaktadır. Buna acilen çare bulunması gerekir.

Hatta zaman zaman dinlendirilip uyarılması da iyi olur.

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Beklentilerin aksine Gaziantepspor pek de zorlayamadı.

Yediği gollerde de kalecisinin bariz hatalarının olduğunu belirtelim.

90 dakikanın hikayesine gelince;

Trabzonspor müsabakanın hemen başında oyunun tempo ve ritmini yüksek tutarak rakibinin savunmadaki direncini ve oyun disiplinini bozdu.

Gaziantepspor ise savunma olarak fevkalade kötü ve düzensizdi.

Bordo-mavili ekip ikinci golden sonra geçirdiği duraklamanın akabinde yediği gol ile uyandı.

Karadeniz ekibi, karşılaşmanın tehlikeye girdiğini anlayınca oyun ritminde vites yükselterek malum sonuca ulaştı.

Liderlik sonrası Trabzonspor üzerine daha bir baskı kurulacaktır.

Bundan sonra bordo-mavililere moral, kondisyon ve motivasyon konusunda ikazlar yapılmalıdır.

Çünkü bundan böyle oynananacak karşılaşmaların atmosferi tüm takım için daha fazla baskı altında geçmeye namzettir.