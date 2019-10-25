Şansı azaldı

Önce maçın puan tablosu ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki durumu ile pozisyonuna bakalım .

Bu maçın Trabzonspor tarafından puansız kapanması artık bu kategoride bordo-mavili ekibin havlu atması anlamına gelecekti. Hatta bir puan dahi işi kurtaramazdı.

Rakip Krasnodar ise puan tablosunda puansız geziniyordu. İşte bu duruş sanırım Trabzonspor'u bir nebze gevşekliğe itti. Bu gevşeklik de maça gereği kadar maça asılmamalarına sebep oldu kanaatindeyim.

Teknik olarak maça baktığımızda Sörloth bu maçta sahada yok gibi idi. Fakat bunu sebebi onun performansından ziyade forvet olarak yalnız kalmasından kaynaklandı.

Kendisinden çok şey beklenen Yusuf gerekli ağırlığı koyamadığı gibi orta saha olarak da Sosa'dan başkası maçın önemi ile uygun performans ortaya koyamadı.

Rakip Krasnador ise sahada son derece sakin ve soğukkanlı top oynayarak bordo-mavili ekibi istediğişekilde yönlendirebildi.

Maçın ikinci yarısı ikinci diliminde de rakip attığı golün üzerine yatma şeklinde bir sisteme döndü.

Kazanma konusunda Trabzonspor da lig maçlarında olduğu gibi öyle mücadele şeklınde bir futbol oynayamadı maalesef. Yavaş, isteksiz ve temposuzdu.

2-3 pozisyon bulmuşsa da bunu kendilerinin becerileriyle değil rakip Krasnodar'ın ceza sahası içindeki ikramları ile yakaladı.

İşte rehaveti, fanteziyi ve ukalalığı kabul etmeyen futbol gereğini yaptı ve Avrupa'dan Trabzonspor'u uzaklaştırdı.